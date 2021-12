ASSE Mercato : Une sensation en attaque se rapproche de Sainté

Publié par Thomas le 17 décembre 2021 à 12:05

Tout s'emballe à Saint-Etienne. Après Hilton et Sako, Pascal Dupraz pourrait également voir un grand attaquant algérien débarquer à l' ASSE.

ASSE Mercato : Dupraz prend contact avec Belaili

C’est la révolution à l’AS Saint-Etienne. Après le limogeage officiel mardi de Claude Puel et l’arrivée le même jour de Pascal Dupraz chez les Verts, le club ligérien semble retrouver espoir pour la suite de la saison. Dans le dur sportivement comme économiquement, l’ ASSE a revu ses ambitions à la hausse en début de semaine, en débloquant des fonds importants auprès des actionnaires du club.

Si Dupraz a déclaré vouloir " redonner confiance " a l'effectif stéphanois, le coach savoyard sait que le maintien passera par un mercato hivernal ambitieux, un élément que Jean-François Soucasse et Loïc Perrin ont également compris. Alors que des rumeurs d’une arrivée en défense centrale ont le vent en poupe ces derniers jours, les Verts pourraient en parallèle frapper un coup sublime en attaque, en recrutant une sensation algérienne.

Comme l’avance le média Foot Mercato, l’ ASSE souhaiterait recruter Youcef Belaili, libre de tout contrat depuis son récent départ du Qatar SC. Le joueur ne serait pas contre un retour en Ligue 1, lui qui avait évolué durant la saison 2017-2018 au SCO d’Angers. L’attaquant de 29 ans serait même prêt à revoir ses prétentions salariales à la baisse pour correspondre aux finances des Verts, dans l’optique de réussir en Europe. Attention tout de même, Montpellier serait aussi très intéressé par l’international algérien et aurait même une longueur d’avance sur le dossier.

Belaili, héros en sélection

C’est une scène pour le moins cocasse qu'a vécu Youcef Belaili cette semaine. Après son but héroïque avec les Fennecs contre le Qatar mercredi, l’attaquant a vu son contrat se résilier avec... le Qatar SC. Même si cette fin d'aventure commune avec le club qatari n’aurait rien avoir avec son but de la veille, le timing a de quoi étonner les observateurs.

Il faut dire que l’ancien angevin a mené une campagne de Coupe arabe exceptionnelle, avant son but salvateur dans le fin fond des arrêts de jeu (90+17) mercredi, Belaili avait également inscrit un but d’anthologie en quarts de finale contre le Maroc, une frappe limpide de plus de 40 mètres permettant à l’Algérie de reprendre l’avantage dans les prolongations. Une très bonne pioche pour Dupraz et Saint-Etienne si ce dernier arrivait dans le Forez.