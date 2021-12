PSG Mercato : Leonardo annonce une superbe signature au Paris SG

Publié par Thomas le 17 décembre 2021 à 17:55

Intraitable en terme de mercato depuis des années, le PSG pourrait acter prochainement une signature de prestige dans la capitale.

PSG Mercato : Leonardo confirme pour Marquinhos

Capitaine valeureux du Paris Saint-Germain depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos s’est progressivement imposé comme l’homme providentiel de l’effectif Rouge et Bleu et plus intimement comme le chouchou du Parc des Princes aux yeux des supporters. Sous contrat jusqu’en 2024 au PSG, le défenseur brésilien a maintes fois exprimé son attachement au club et à la ville lumière, dévoilant à demi-mot ses envies de prolonger, voir de finir sa carrière à Paris.

Ce jeudi, le journaliste et insider italien Fabrizio Romano déclarait que des négociations étaient en cours pour prolonger le contrat de Marquinhos, des conversations qui dateraient du mois de septembre. Une superbe nouvelle pour les fans du club, qui a été confirmée et officialisée ce vendredi par Leonardo. Lors de sa visite à la Sorbonne, le directeur sportif du PSG a fait une sortie retentissante sur l’avenir de son capitaine. " Marquinhos va rester toute sa vie au Paris Saint-Germain. Il ne veut pas quitter le club ", s’est réjoui le Brésilien. Un dossier bouclé qui devrait soulager les dirigeants qui doivent désormais s'atteler au mercato hivernal.

Pas de folie cet hiver au Paris SG

Le mercato hivernal du Paris Saint-Germain ne devrait pas être des plus agité, c’est en tout cas ce qu’a annoncé Leonardo lors de son passage à la Sorbonne ce vendredi. Pour le directeur sportif brésilien, l’heure est plutôt au dégraissage pour janvier. " Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement ", a-t-il déclaré aux élèves de la mythique université parisienne. Peu de signatures donc mais pas mal de départs sont à prévoir.

Plusieurs ventes en ligne de mire

Si le Paris SG ne compte pas trop dépenser lors du prochain mercato, les dirigeants du club pensent à se séparer de plusieurs indésirables, un chantier difficilement réalisé l’été dernier. Les dirigeants franciliens ont établi une liste de joueurs à vendre pour janvier, où figurent notamment Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Sergio Rico ou encore Rafinha. L’Argentin est très apprécié en Italie notamment à la Juve où sa femme et agent Wanda Nara se déplace régulièrement.

Dans le même temps, Paris pourrait se séparer de plusieurs jeunes comme Colin Dagba, dont le temps de jeu a été considérablement réduit cette saison mais aussi El Chadaille Bitshiabu (15 ans) dans le viseur du SCO d’Angers.