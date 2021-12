PSG Mercato: Zidane évoque en personne la succession de Pochettino

Publié par JEAN-LUC D le 17 décembre 2021 à 21:55

Actuellement sans engagement, Zinedine Zidane est annoncé au PSG pour succéder à Mauricio Pochettino. Le coach français a évoqué son avenir.

PSG Mercato : Ça se précise entre Zidane et Paris

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, Mauricio Pochettinova-t-il connaître le même sort que son prédécesseur Thomas Tuchel ? D’après les toutes dernières révélations du portail Le 10 Sport, le Paris Saint-Germain avance de plus en plus dans sa volonté de confier les rênes de son équipe première à Zinedine Zidane. Le média sportif explique que le « PSG dispose d’un atout de taille dans le dossier Zidane : Alain Migliaccio. L’historique conseiller de Zizou pousse ouvertement pour le projet parisien. »

Le puissant agent de joueurs français qui a défendu les intérêts de Laurent Blanc ou encore de Franck Ribéry notamment, insisterait auprès de Zidane depuis deux ans pour le compte du PSG. Selon la source francilienne, ce travail aurait porté des fruits puisque la possibilité de voir l’ancien coach du Real Madrid débarquer au Camp des Loges serait de plus en plus grande aujourd’hui. À tel point que « Doha n’exclut pas un changement d’entraîneur à l’hiver, comme ce fut le cas il y a un an avec Thomas Tuchel », assure la même source. Et cela tombe bien puisque le principal concerné a ouvertement annoncé qu’il a encore l’envie de reprendre du service sur un banc.

Zinedine Zidane veut continuer à entraîner

Sans club depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane à seconde passion après le football: le panel. Interrogé pour savoir comptait se reconvertir dans ce sport, le Marseillais de 49 ans a publiquement avoué sa préférence pour le football.

« Pour nous qui prenons de l'âge, pour rester dans l'activité, c'est un truc parfait. Il n'y a plus besoin de faire de grandes courses et c'est de la technique, tout ce qu'il me plaît. C'est de la passion pure », a déclaré Zidane au micro de Canal+ lors du Master Final de World Padel Tour avant d’ajouter : « être coach de padel ? Je vais rester dans le foot ! »

Zizou pourrait donc être la grosse surprise des fêtes du Nouvel An du côté de la capitale et du Paris Saint-Germain.