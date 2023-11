À la veille du choc de la 12e journée de Ligue 1 contre l’OL, au Roazhon Park, Bruno Génésio, le coach du Stade Rennais, a annoncé deux bonnes nouvelles.

Stade Rennais : Steve Mandanda et Bertug Yildirim disponibles contre l’OL

Trois jours après sa victoire contre le Panathinaïkos (3-1) en Ligue Europa, le Stade Rennais accueille l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Bruno Génésio et ses hommes veulent profiter de cette rencontre pour confirmer l’état d’esprit affiché jeudi au Roazhon Park contre les Grecs. L’objectif pour le club breton est surtout d’enclencher une dynamique pour remonter au classement alors que le SRFC occupe une triste 11e place après onze journées. Pour y parvenir, l’entraîneur rennais pourra compter sur deux renforts de poids face aux garçons de Fabio Grosso.

En effet, dans des propos relayés par France Bleu Armorique, Bruno Génésio a annoncé en conférence de presse les présences de Steve Mandanda et Bertug Yildirim pour la réception de Lyon, dimanche après-midi, après leurs forfaits cette semaine contre le Panathinaïkos. En revanche, Lorenz Assignon et Warmed Omari sont suspendus pour cette rencontre. Ils seront remplacés dans le groupe des Rouge et Noir, comme en Ligue Europa, par Guéla Doué et Christopher Wooh. Pour cette affiche, Génésio a prévenu ses joueurs contre un relâchement après le match de Ligue Europa.

Génésio : « Je crois que c'est notre plus gros problème cette année »

À la veille de la réception de l’Olympique Lyonnais, l'entraîneur du Stade Rennais a de nouveau insisté sur l'état d'esprit de ses joueurs et la nécessité de ne pas se relâcher. « Je crois que c'est notre plus gros problème cette année. C'est la première fois depuis que je suis à Rennes que je rencontre cette espèce de relâchement, de manque d'engagement sur certains matchs. Ce n'est pas un hasard si on n'en a pas remporté plus. J'espère que ce sera un avertissement qu'on a compris. Il faut une mentalité de champions et de gagneurs », a déclaré Bruno Génésio en conférence de presse.