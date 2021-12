ASSE Mercato : Pascal Dupraz prêt à écoeurer l’OM et Montpellier

Publié par JEAN-LUC D le 19 décembre 2021 à 12:46

Nommé à la place de Claude Puel pour le maintien de l’ASSE, Pascal Dupraz chasse sur les terrains de l’OM et Montpellier pour se renforcer.

Un intérêt réel de l'OM pour Youcef Belaïli ?

Malgré les présences d’Arkadiusz Milik, Dimitri Payet, Cengiz Ünder, Konrad de la Fuente, Amine Harit et Luis Henrique, Jorge Sampaoli réclame encore du renfort offensif à l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato hivernal. Et d’après les révélations de l’Insider Treize013, les dirigeants marseillais s’intéresseraient à Youcef Belaïli.

« Le club du sud intéressé par Youcef Belaïli serait l'Olympique de Marseille. Le joueur est libre de tout contrat et le natif d'Oran rêve de l'OM », a-t-il écrit sur son compte Twitter. Sans club depuis la résiliation de son contrat avec le Qatar SC, suite à sa célébration du but victorieux de l’Algérie contre le Qatar il y a quelques jours, l’attaquant de 29 ans serait attiré par le challenge marseillais et bon nombre de personnes semblent y être favorables puisque les réseaux sociaux se sont emparés de cette rumeur. Mais Marseille n’est pas seul sur ce coup. Bien au contraire.

OM Mercato : Belaïli négocie avec Montpellier

Auteur de quelques prestations remarquées, ces derniers jours, avec l'Algérie, Youcef Belaïli figure sur les tablettes de Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille. Nabil Djellit, toujours très objectif, avait déjà associé le nom de l’international algérien à l'OM, affirmant que l'équipe de Jorge Sampaoli se qualifierait facilement pour la Ligue des Champions avec lui et Islam Slimani. Cependant, le principal concerné a avoué ouvertement être en négociations avec un autre club de Ligue 1, Montpellier HSC.

« Oui, il y a des négociations en cours jusqu'à présent entre moi et Montpellier, mais il n'y a rien de nouveau concernant l’avancée », a déclaré Belaïli en marge de la finale gagnée par l’Algérie contre la Tunisie. Libre de tout engagement, le natif d’Oran laisse donc ouverte la place à des négociations avec d’autres clubs. Une occasion en or pour l’ASSE ?

Pascal Dupraz veut convaincre Belaïli de signer à l’ASSE

Annoncé dans le collimateur de l’OM et en discussions avec Montpellier, l’ancien ailier d’Angers SCO pourrait finalement débarquer à Saint-Étienne. Vendredi, le journaliste de France Bleu Hérault Bertrand Queneutte assurait que la piste Belaïli n’était pas chaude du côté de Montpellier et que le joueur n'était pas une priorité pour Olivier Dall'Oglio dans le Hérault.

Alerté par la situation de l'attaquant algérien, Pascal Dupraz aurait coché son nom et verrait d'un bon oeil l'idée de l’avoir dans son collectif à l’AS Saint-Étienne. Une information confirmée par Foot Mercato qui précise que Youcef Belaïli, Bakary Sako, passé par l'ASSE entre 2009 et 2013, Prosper Mendy, sans club depuis la rupture de son bail à Stromsgodset IF, sont tous suivis par les Verts, qui tenteraient aussi d’attirer Hatem Ben Arfa, lui aussi libre, à en croire Manu Lonjon.

Selon France Bleu, Olivier Dall’Oglio n’envisage pas pour l’heure de se positionner sur Youcef Belaïli. Une arrivée du joueur ne serait « pas d’actualité » à en croire le club, une décision liée notamment à la question financière, empêchant pour l’heure Montpellier de se projeter concrètement sur le mercato. Il ne reste donc plus que Marseille devant Saint-Étienne sur cette piste.

Affaire à suivre…