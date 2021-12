Mercato PSG : Une pépite serbe remplaçante de Mbappé ?

Publié par Gary SLM le 19 décembre 2021 à 20:14

Dans l’actu mercato du PSG, la succession de Kylian Mbappé pousse Leonardo à pister Dusan Vlahovic. Le joueur est à la portée du Paris SG.

Mercato PSG : Dusan Vlahovic, Leonardo épluche le dossier

Dusan Vlahovic est un attaquant serbe de 21 ans, présentement à la Fiorentina. Auteur de 47 buts en 104 matchs toutes compétitions confondues, il est une des cibles du PSG pour remplacer Kylian Mabppé. Si le club de la capitale a déjà son viseur bien pointé sur Erling Haaland du Borussia Dortmund, ses recruteurs n’arrêtent pas pour autant d’étudier d’autres profils de joueurs. La bonne nouvelle sur ce dossier est que le joueur offensif arrive en fin de contrat en juin 2023.

La Fiorentina a plusieurs fois tenté de sécuriser la présence de son attaquant sous les couleurs de son maillot. Plusieurs propositions de prolongation de son contrat lui ont été faites. La dernière est, selon Joe Barone, le directeur général du club italien, la meilleure de l’histoire du club. Pour autant, ni le buteur ni ses agents n’ont accepté de prolonger son contrat au-délà du 30 juin 2023. C’est finalement sans grand optimisme que les dirigeants croient qu’il rejoindra un autre club qui pourrait être le PSG.

Mercato PSG : Les options se multiplient pour l’après Mbappé

Le club de la capitale apprécie le profil de ce grand gaillard offensif de 1,90m. Ses déplacements sur le terrain et sa vision du jeu sont autant de qualités qu’il pourrait développer dans leur club en cas de départ de l’attaquant international français. À propos de Kylain Mbappé, aucun changement n’est intervenu dans sa situation. Le Real Madrid avait attendu la fin du mercato estival pour envoyer au PSG une offre refoulée. Puisqu’il n’a toujours pas renouvelé ses engagements avec le Paris SG, tout laisse croire qu’il est resté dans son optique de s’éloigner de Neymar et Lionel Messi à la fin de la saison.

Erling Haaland puis Dusan Vlahovic ont donc de grandes chances de venir consoler les supporters du PSG en cas de départ de leur avant-centre bondynois. Présentement estimé à 50 millions d’euros, Dusan Vlahovic pourrait arriver pour beaucoup moins, sauf si la concurrence qui s’organise sur son dossier décide de faire mordre la poussière à Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs.

Fiorentina : Vlahovic favorable à un départ

L’ancien joueur du Partizan Belgrade n’a pas encore donné de tendance sur la trajectoire que pourrait emprunter sa carrière. Cependant, on sait déjà qu’il ne souhaite pas poursuivre sa carrière au club italien dès l’été prochain et encore moins l’été 2023 lorsque son contrat aura pris fin. Le PSG et les clubs intéressés par ses services doublent donc de vigilance pour la prise d’une option sur son dossier.