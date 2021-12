Stade Rennais Mercato : La bonne affaire se confirme avec Genesio

Publié par Ange A. le 20 décembre 2021 à 02:26

Le Stade Rennais réalise une bonne première moitié de saison avec Bruno Genesio. L’ancien coach de l’ OL s’est même offert un record.

Ça carbure pour Bruno Genesio au Stade Rennais

Mercredi, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco pour la 19e journée de Ligue 1 Uber Eats. Il s’agira du dernier match de l’année pour le SRFC. Avant cette rencontre, le SRFC pointe à la 3e place du championnat et vient de se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe de France. De même, le club breton a fini en tête de sa poule devant le Vitesse Arnhem et Tottenham en Ligue Europa Conference. Arrivé sur le banc des Rouge et noir en mars, Bruno Genesio affiche un impressionnant taux de réussite avec Rennes. Comme l’indique Poker Stars, le technicien lyonnais compte 21 victoires en 37 matchs officiels, soit un taux de succès de 57%. Il s’agit du ratio le plus élevé pour un entraîneur dans l’histoire du club.

Bruno Genesio, la bonne affaire du SRFC

Arrivé au Stade Rennais en mars, Bruno Genesio a terminé à la 6e place la saison dernière. Depuis sa signature au SRFC, le technicien de 55 ans s’est incliné 8 fois et a concédé le même nombre de matchs nul. Les Rouge et noir ont donc l’opportunité de finir sur le podium contre l’AS Monaco, actuel 8e du championnat. Pour rappel, le club breton avait enrôlé Bruno Genesio après le départ de Julien Stéphan. Lequel avait mené le SRFC à sa première campagne de Ligue des champions en 2020. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais s’est engagé jusqu’en juin 2023 avec Rennes. Au vu de ses performances actuelles, le Lyonnais pourrait recevoir une offre de prolongation de son contrat.