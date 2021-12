OM Mercato : CDF, nouvelles confidences de Milik après son triplé

Publié par Ange A. le 20 décembre 2021 à 06:05

Arkadiusz Milik s’est confié après le succès de l’ OM dimanche. Le Polonais a notamment inscrit un triplé contre Canner-Rocheville.

Milik voit triple avec l’ OM en Coupe de France

L’Olympique de Marseille s’est offert une remontada pour son entrée en lice en Coupe de France. Dimanche, l’ OM a renversé Cannet-Rocheville à l’Orange Vélodrome lors des 32es de finale de la Coupe de France. Menés dès la 16e minute de jeu, les hommes de Sampaoli sont parvenus à s’imposer (4-1) contre les amateurs de National 3. Auteur de l’égalisation sur penalty, Arkadiusz Milik y est allé de son triplé. Après la rencontre, l’attaquant polonais s’est voulu optimiste quant à son état de forme. « Tous les matchs et tous les buts me rendent heureux donc je suis très content après ce triplé. […] C’est important de marquer pour un attaquant, on gagne de la confiance et on commence à se sentir mieux », a assuré l’ancien de Naples à La Provence.

Un avenir déjà scellé pour Milik avec Marseille

« Après une longue blessure, j’ai parfois besoin de temps pour être à mon niveau. Mais je me sens mieux et je pense que tout va revenir comme ça a été aujourd’hui. Physiquement, tout va bien », a poursuivi Arkadiusz Milik. Buteur contre Cannet-Rocheville, le Polonais compte désormais 8 réalisations en 16 matchs cette saison. L’attaquant de 27 ans donne amplement satisfaction à la direction de l’Olympique de Marseille depuis sa signature. Prêté pour 18 mois par Naples, Milik devrait rester à Marseille au-delà de juin 2022. Pablo Longoria, le président de l’ OM, avait en effet indiqué à L’Équipe qu’il comptait lever l’option d’achat dont dispose le club phocéen. Celle-ci s’élève à 12 millions d’euros, dont 4 millions de bonus.