ASSE Mercato : Un attaquant ouvre la porte de sortie à Sainté

Publié par ALEXIS le 20 décembre 2021 à 18:41

Relancé par Pascal Dupraz, Ignacio Ramirez met un coup de pression sur le nouveau coach de l’ ASSE, à dix jours de l’ouverture du mercato hivernal.

ASSE : Ignacio Ramirez a rejoué avec Dupraz

Sur le banc de touche de l’ASSE au coup d’envoi du match contre Lyon-La Duchère, en 32e de finale de la Coupe de France, Ignacio Ramirez a été lancé à la 69e minute de jeu. Il a remplacé Jean-Philippe Krasso, alors que l’AS Saint-Étienne menait déjà grâce au but d’Arnaud Nordin (0-1, 32e). L’avant-centre uruguayen n’a donc pas marqué de but, en près d’une demi-heure de jeu disputé (7 minutes de temps additionnel compris).

Cependant, il est content d’avoir rejoué après sa dernière apparition contre le Stade Brestois. L’attaquant de 24 ans avait joué 8 minutes en fin de match, lors de la 16e journée de Ligue 1 et totalise 123 minutes de jeu depuis son arrivée à l’ ASSE, fin août 2021.

L'Uruguayen veut retourner à Montevideo

Dans une interview sur la radio uruguayenne Sport 890, Ignacio Ramirez regrette de n’avoir pas eu sa chance sous les ordres de Claude Puel. Ce dernier a été limogé le 5 décembre et remplacé officiellement par Pascal Dupraz le 14 décembre dernier. Sans tarder, l’ancien buteur de Liverpool FC de Montevideo (Uruguay) a transmis un message au nouvel entraîneur des Verts. « Je n'ai jamais eu la possibilité d'enchaîner, ce dont un attaquant a besoin pour pouvoir s'imposer et marquer des buts », a-t-il lâché.

L’attaquant prêté à l’ ASSE jusqu’en juin 2022 est allé plus loin en menaçant de retourner dans son pays natal où un autre club de la capitale lui fait les yeux doux. « J’ai entendu les rumeurs provenant de Nacional, c'est une fierté. Ce que je veux c'est jouer et me sentir important », a-t-il prévenu, à une dizaine de jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal.