OL : Incidents contre Paris FC, le premier verdict est tombé

Publié par ALEXIS le 20 décembre 2021 à 22:11

La FFF a rendu son premier verdict concernant les incidents survenus lors du match entre le Paris FC et l’ OL, vendredi, en coupe de France.

Paris FC - OL : La FFF rendra sa décision le 28 décembre

L’ OL et le Paris FC seront situés la semaine prochaine. La commission de discipline de la Fédération française de football n’a pas pris de décision, ne serait-ce qu’à titre conservatoire, lors de sa réunion urgence tenue par visio-conférence, le lundi 20 décembre. La faîtière du football français a décidé de rendre son verdict le 28 décembre au plus tard, après avoir entendu les parties en audience le lundi 27 décembre prochain.

« Réunie ce jour en urgence pour traiter les incidents de Paris FC-Olympique Lyonnais en 32es de finale de Coupe de France, vendredi 17 décembre, au stade Charléty, la Commission de Discipline de la Fédération Française de Football a lancé l’instruction. Les parties seront auditionnées lundi 27 décembre. La Commission de Discipline rendra ses décisions le mardi 28 décembre au plus tard, avant les 16es de finale de la compétition qui se déroulent les 2 et 3 janvier 2022 », a communiqué l’institution présidée par Noël Le Graët.

Match arrêté définitivement par l'arbitre après la pause

Pour mémoire, le match entre l’ OL et le club de Ligue 2 avait été arrêté dans un premier temps à la pause, alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), à cause des échauffourées entre les supporters des deux clubs dans les tribunes. Des violences qui avaient entrainé l’envahissement de l’ère de jeu par des supporters lyonnais et parisiens. Après une cinquantaine de minutes de tractation, l’arbitre Jérémy Sinat a décidé de mettre fin au match.

« En application de la nouvelle doctrine ministérielle, et après concertation au sein de la cellule de crise, l'arbitre a décidé d'arrêter le match définitivement », avait précisé la Préfecture de Police. Les présidents de l' OL et PFC, Jean-Michel Aulas et Pierre Ferracci, s'étaient rejeté la faute des incidents l'un sur l'autre.