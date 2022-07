Angers SCO Mercato : Officiel, un gros transfert acté en Anjou

Publié par ALEXIS le 12 juillet 2022 à 19:47

Angers SCO Mercato : Un attaquant en provenance du championnat anglais pourrait être la prochaine recrue angevine. Bien avant, un départ est officiel au SCO.

Angers SCO Mercato : Visite médicale concluante pour Abdallah Sima

Angers SCO devrait officialiser la signature de sa 6e recrue estivale dans les prochaines heures. Elle devrait être Abdallah Sima. Soumis par le SCO à la traditionnelle visite médicale, préalable à toute signature de contrat, l’attaquant de Brighton & Hove Albion Football Club aurait satisfait aux tests médicaux et physiques. « Visite médicale concluante pour Abdallah Sima », a appris Mohamed Toubache-Ter. Prêté à Stoke City en Championship (D2 anglais) la saison dernière, l’ailier droit sénégalais est revenu à Brighton. Mais il n’est toujours pas dans les plans du manager du club, Graham Potter.

L’Équipe avait annoncé son transfert à Angers SCO la semaine dernière, pour une saison, sous la forme d’un prêt payant sans option d’achat. L’information du quotidien sportif se confirme donc avec les révélations de l’Insider. Acheté à 8 M€ au Slavia Prague (République tchèque) en aout 2021, Abdallah Sima est toujours évalué à ce montant par le site spécialisé Transfermarkt.

Angelo Fulgini transféré à Mayence

Comme annoncé la semaine dernière, Angelo Fulgini (25 ans) a effectivement signé à Mayence, ce mardi, pour 4 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2026. Le club de Bundesliga a officialisé l’arrivée du milieu offensif en Allemagne. À un an de la fin de son contrat à Angers SCO (30 juin 2023), le Franco-Ivoirien a fait l’objet d’objet d’un transfert sec, contre une indemnité estimée à 7 M€.

« Je voulais vraiment jouer en Bundesliga et il y avait quelques clubs qui s'intéressaient à moi, mais Mayence 05 est le bon club pour moi. J'ai eu beaucoup de bonnes discussions avec Bo Svensson, mais aussi Moussa Niakhaté, qui est un ami proche et qui a dit de belles choses sur le club qui m'ont convaincu de venir. J'attends avec impatience la Bundesliga maintenant, et en particulier les fans de Mayence », a déclaré Angelo Fulgini.