Real Madrid Mercato : Un coup improbable se dessine au Bayern

Publié par Thomas le 21 décembre 2021 à 18:12

Dans sa volonté de reconstruire sa défense pour les années futures, le Real Madrid lorgnerait de près un international français du Bayern Munich.

Le Real Madrid pense à Benjamin Pavard

Depuis le départ de Sergio Ramos et Raphaël Varane cet été de la Maison Blanche, le chantier en défense centrale semble loin d'être résolu. Avec seulement Alaba comme signature lors du dernier mercato, les Merengues n’ont qu’en partie comblé le vide laissé par le départ de deux tauliers de la charnière centrale. Alors que de nombreuses rumeurs insistent sur une potentielle venue d'Antonio Rüdiger dans la capitale espagnole, le média Sport rapporte un rapprochement inattendu entre le Real Madrid et Benjamin Pavard.

Le journal espagnol précise que le club de Florentino Pérez se serait positionné pour enrôler le champion du monde 2018 l’été prochain et ce notamment en cas de non-prolongation de sa part au Bayern Munich. Le média précise que l’ancien Lillois ne serait pas contre un départ de Bundesliga l’été prochain, lui qui voit son contrat courir en Bavière jusqu’en 2024. La polyvalence de Pavard plairait grandement aux dirigeants du Real qui aimeraient l’enrôler pour épauler Dani Carvajal sur le côté droit de la défense.

Les premiers de Liga ne seraient cependant pas les seuls en Espagne sur le dossier, le voisin madrilène de l’Atlético suivrait également attentivement la situation du Français. Les Colchoneros voient en Pavard une option de choix pour remplacer Kieran Trippier. Le latéral anglais est vivement associé à un retour vers la Premier League l’été prochain, notamment vers Manchester United.

Rüdiger, toujours l'objectif numéro 1

Si l’idée d’un intérêt du Real Madrid pour Benjamin Pavard a de quoi surprendre les observateurs, le club espagnol réserverait cette option uniquement en cas d’échec dans le dossier Rüdiger. Le défenseur central allemand est la priorité absolue de Florentino Pérez qui compte bien mettre les bouchées doubles l’été prochain pour parvenir à ses fins.

Sous contrat jusqu’en juin prochain à Chelsea, l’ancien Romain est convoité par de grosses écuries en Europe, dont le PSG, mais semblerait plus favorable à une arrivée à Madrid. Le frère et agent du joueur a récemment rencontré les dirigeants merengues, tout ne serait désormais plus qu’une question de salaire pour boucler le transfert.