Real Madrid Mercato : une signature incroyable se profile pour l'hiver !

Publié par Thomas le 10 décembre 2021 à 12:15

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid serait à un pas de boucler sa première signature cet hiver et c'est une piste chaude du PSG.

Le Real Madrid proche de signer Rüdiger en janvier

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans merengue, selon Marca, le Real serait le grand favori dans la course au défenseur central, qui de son côté, n’a toujours pas convenu de prolongation avec Chelsea. Auteur d’une saison 2020/2021 fabuleuse avec pour point d’orgue un trophée de Ligue des Champions, Rüdiger attire de grosses écuries en Europe dont le Bayern, le Real mais aussi le PSG, qui le lorgne depuis plusieurs mois.

Si les Blues avaient un temps l’espoir de prolonger leur roc allemand, les dernières tendances venues d’Angleterre sont formelles, Rüdiger ne prolongera pas dans le club londonien et partira en 2022, soit à la fin de son contrat. Libre de tout contrat l’été prochain, le joueur pourra alors rallier un nouveau club de manière totalement gratuite, et ça, Florentino Pérez le sait.

Le mythique président madrilène souhaite réitérer une " opération Alaba " en 2022, c’est à dire récupérer un joueur en fin de contrat donc gratuit en lui proposant un projet sportif séduisant. Et justement, à ce petit jeu, le Real Madrid excelle depuis des années et semble bien parti pour récidiver avec le joueur de Chelsea. L’idée serait pour les Blancos, de convenir d’un précontrat en janvier, pour éloigner la forte concurrence et ainsi enrôler le défenseur de 28 ans cet été.

Chelsea pense déjà à l’après Rüdiger

Les Blues savent que conserver leur joueur relève de la mission impossible, de fait, les champions d’Europe auraient déjà ciblé plusieurs candidats potentiels à son remplacement dans l’axe de la défense. Parmi ces pistes potentielles, Jules Koundé semble avoir les faveurs de Thomas Tuchel. Déjà tout proche de rallier Stamford Bridge cet été, le défenseur du FC Séville pourrait bien signer en Angleterre pour de bon en 2022. Un profil jeune qui viendrait épauler l’expérimenté Thiago Silva.