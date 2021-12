LOSC Mercato : Un gros départ de Lille OSC se précise

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2021 à 18:44

Le contrat de Reinildo avec le LOSC expire en juin, mais le club nordiste souhaite le prolonger. Une démarche qui se heurte à l’intérêt de Naples.

LOSC : Reinildo vers une signature libre au SSC Naples

En fin de contrat au LOSC en juin 2022, Reinildo est parti pour quitter les Dogues librement dans six mois. Il peut même déjà s’engager avec le club de son choix dès janvier, en attendant la fin de la saison 2021-2022. Et parmi les clubs qui le sollicitent, le Napoli est en tête pour le recruter. Gli Azzurri ne lâchent plus le défenseur de Lille OSC d’une semelle. Il est en effet la priorité du club de Campanie pour prendre la place de Faouzi Ghoulam (30 ans) en fin de contrat à l’été prochain. Et aussi pour apporter la concurrence à Mario Rui (30 ans), l’actuel titulaire au poste d’arrière gauche.

Ignazio Genuardi (ex-rédacteur en chef de Foot 365) confirme la tendance. Selon lui, Reinildo intéresse la Lazio Rome aussi, mais Naples est bien parti pour rafler la mise. Une mauvaise nouvelle pour le LOSC qui ne toucherait pas d'indemnité de transfert sur un joueur pourtant coté à 10 M€ sur le marché des transferts.

Plusieurs départs dans les tuyaux à Lille

Outre Renildo, en fin de contrat au LOSC, Xeka (milieu de terrain), Burak Yilmaz (avant-centre), José Fonte (défenseur central, capitaine), Jérémy Pied (arrière droit) et Ivo Grbic (gardien de but prêté par l’Atlético Madrid jusqu’à la fin de la saison) sont aussi libres le 30 juin 2022. Il y a également des joueurs sous contrat annoncés sur le départ. C’est le cas de Jonathan Ikoné tout proche d'un transfert à la Fiorentina.

Meilleur buteur des Dogues et de la Ligue 1 avec 11 buts en 18 matches, Jonathan David est aussi dans le viseur d’Arsenal et de l’Inter Milan. Le PSG et le Real Madrid gardent également un oeil sur lui. Quant à Sven Botman, son nom est coché par Newcastle et l'AC Milan.