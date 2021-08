LOSC Mercato : Offensive à 8 M€ pour un latéral lillois ?

Publié par Ange A. le 08 août 2021 à 06:35

Après son sacre en championnat la saison dernière, le Lille OSC voit bon nombre de ses joueurs convoités sur le marché des transferts. Un cador de Serie A s’intéresserait à un latéral du LOSC selon la presse transalpine.

Ça chauffe pour le LOSC cet été, un départ encore annoncé

Dix ans après, le Lille OSC a de nouveau été couronné champion de France. Après son titre, le club nordiste a déjà enregistré bon nombre de départs. Le dernier en date est celui de Luiz Araujo transféré en Major League Soccer à l’Atlanta United. Le départ de l’ailier brésilien a rapporté 10 millions d’euros au LOSC. Avant lui, Mike Maignan et Boubakary Soumaré avaient respectivement rejoint l’AC Milan et Leicester City. Entraîneur de Lille la saison dernière, Christophe Galtier a également quitté le navire lillois pour entamer un nouveau challenge à l’OGC Nice. Nouveau coach des Dogues, Jocelyn Gourvennec pourrait perdre un autre élément cet été. La presse italienne indique en effet que Reinildo serait courtisé par un cador de Serie A.

Reinildo vers un grand club italien ?

Selon La Gazzetta dello Sport, Reinildo Mandava intéresse Naples. Le journal transalpin croit même savoir que le dernier 5e de Serie A pourrait prochainement passer à l’action pour l’arrière gauche du Lille OSC. Selon la source locale, le club parthénopéen voudrait enrôler l’international mozambicain (16 sélections/2 buts) dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat s’élevant à 8 millions d’euros. Arrivé de Belenenses en 2019 contre 3 millions d’euros, le défenseur de 27 ans vaudrait aujourd’hui 9 millions d’euros selon Transfermarkt. Son transfert de Lille est possible dans la mesure où il ne lui reste plus qu’un an de contrat. Le champion de France pourrait le céder cet été de peur de le voir partir gratuitement dans un an. En cas de signature à Naples, il pourrait retrouver le Nigérian Victor Osimhen, parti du LOSC l’été dernier contre un montant record.