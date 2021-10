LOSC Mercato : Du nouveau sur l’avenir de Reinildo à Lille

Publié par ALEXIS le 13 octobre 2021 à 00:17

En fin de contrat au LOSC en juin 2022, Reinildo et le club nordiste n’ont toujours pas trouvé d’accord pour la prolongation de leur bail. L’agent du défenseur a fait un nouveau point sur la situation de son poulain.

LOSC : Calme plat entre Lille OSC et Reinildo

Reinildo était avec la sélection du Mozambique pendant la trêve internationale. Il a affronté le Cameroun en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et s’est incliné deux fois (3-1 et 0-1). L’arrière latéral gauche du LOSC était même le capitaine des Mambas d’ores et déjà éliminés pour Qatar 2022. Cela, à 2 journées de la fin de la phase de poule des qualifications. Interrogé par Calcio Napoli sur le futur de son protégé, l’agent de Reinildo annonce un calme plat entre les parties.

« Nous avons besoin d'un accord entre les parties. A ce jour, il n'y a pas eu de rencontre avec Lille », a-t-il fait savoir. « Inutile de forcer la conversation, les choses se passent bien sur le terrain. Nous verrons ce qu'il se passe en juin prochain », a indiqué Manuel Tomas, à deux mois et demi de l’ouverture du mercato hivernal. La valeur marchande de Reinildo est estimée à 7 M€ sur le marché en ce moment.

Naples en embuscade pour le défenseur

Il faut noter que le N°28 de Lille OSC sera libre de signer avec le club de son choix à partir de janvier 2022. Et le Napoli en Serie A est en embuscade pour le recruter. La direction lilloise peut également encore trouver un club où transférer le joueur de 27 ans à l’hiver, à défaut de prolongation de son contrat. « Dans le football, ne dites jamais jamais. En ce moment, au-delà de tout, Renildo se concentre sur le projet du LOSC. L'avenir, personne ne peut le connaître », a annoncé le représentant du Mozambicain.