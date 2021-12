FC Metz : CAN, Lyon, le gros coup de gueule d’Antonetti

Publié par Ange A. le 23 décembre 2021 à 04:05

Frédéric Antonetti s’est prononcé sur la tenue de la CAN en janvier après le nul entre l’Olympique Lyonnais et le FC Metz (1-1).

Frédéric Antonetti peste contre la CAN en janvier

Le FC Metz a fini l’année sur un match nul. Mercredi au Groupama Stadium, Metz a accroché l’Olympique Lyonnais (1-1). Boubacar Traoré (58e) a répondu à l’ouverture du score de Castello Lukeba (56e). Barragistes à la mi-saison, les Grenats vont revenir avec un groupe diminué à la reprise. Avec la tenue de la prochaine Coupe d’Afrique des nations prévue au Cameroun, Frédéric Antonetti sera privé d’une bonne partie de ses joueurs. De quoi faire rager le coach messin. « La CAN nous prend sept à huit joueurs. C’est énorme. C’est un jeu truqué, faussé. Comment peut-on avoir des compétitions internationales durant les compétitions nationales ? Ce n’est pas possible. Je n’ai rien contre la CAN qui est une très belle épreuve. Mais on ne peut pas enlever autant de joueurs dans une équipe. Et nous ne sommes pas les seuls », s’est insurgé le technicien de 60 ans cité par L’Équipe.

Le FC Metz encore volé à Lyon selon Antonetti

Après la contreperformance des siens, Frédéric Antonetti s’est emporté au sujet de l’arbitrage. Un but d’Opa Nguette a été refusé dès la 1re minute de jeu alors que Damien Da Silva semblait annuler le hors-jeu. Une décision qui irrite encore l’entraîneur du FC Metz qui avoue ne pas bien voyager à Lyon. « Je n’avais pas vu l’image, et là je l’ai revue. C’est catastrophique. L’arbitre m’a dit qu’il avait confiance en les outils. Mais les outils sont utilisés par des hommes, et moi je n'ai pas confiance dans les hommes […] Lyon, c’est l'endroit où je me suis fait le plus voler dans ma carrière », a pesté le coach de Metz. Lequel devra donc entamer la deuxième partie de saison sans ses internationaux africains.