OM Mercato : Deux nouvelles signatures à Marseille cet hiver ?

Publié par Ange A. le 23 décembre 2021 à 08:05

L’Olympique de Marseille devrait encore enregistrer du mouvement lors du mercato hivernal. L’ OM aurait deux priorités pour l’hiver.

Deux départs dans les tuyaux à l’ OM cet hiver

Accroché par le Stade de Reims (1-1), l’Olympique de Marseille termine l’année sur la dernière marche du podium. Des mouvements sont attendus à l’ OM cet hiver pour la deuxième partie de la saison. En fin de contrat, Boubacar Kamara pourrait quitter Marseille en janvier. Le milieu défensif est notamment courtisé en Premier League. Newcastle United et Manchester United seraient intéressés par le minot de 22 ans. Celui-ci a repoussé toutes les offres de prolongation de ses dirigeants. À défaut de quitter le club libre à la fin de la saison, il pourrait faire l’objet d’un transfert cet hiver. Outre Kamara, Luis Henrique serait également un candidat au départ. Un retour au Brésil et des intérêts de la Fiorentina et de Genk sont évoqués pour l’attaquant brésilien. D’après Florent Germain, la direction olympienne entend compenser ces deux départs durant le mercato hivernal.

Deux priorités pour Jorge Sampaoli en janvier

Le journaliste de RMC Sport croit savoir que l’Olympique de Marseille devrait notamment recruter en attaque. Ceci afin de trouver un ailier gauche tranchant. « Un salaire, deux salaires qui s’en vont, peut permettre à l’ OM de recruter. La priorité est le poste offensif côté gauche puisque Sampaoli estime qu’il n’a pas le pendant à Cengiz Under et un poste au milieu de terrain si Kamara était amené à partir », a confié Florent Germain sur le plateau de l’After Foot. Le journaliste estime même que Marseille pourrait signer un autre renfort pour compenser le départ de Bamba Dieng à la CAN. « En plus Bamba Dieng a de grandes chances de participer à la Coupe d’Afrique des Nations », indique le confrère.