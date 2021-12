PSG Mercato : Une info-choc tombe à Paris après Lorient !

Publié par JEAN-LUC D le 23 décembre 2021 à 07:05

Après son match nul (1-1) à Lorient, mercredi, à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1, le PSG a été associé à une grosse info mercato.

Un indésirable décide finalement de quitter le PSG

Pour son dernier match de l’année 2021, le Paris Saint-Germain a offert une nouvelle piètre prestation. Malgré la présence de Lionel Messi, Angel Di Maria, Marco Verratti et Marquinhos, l’équipe a dû cravacher pour arracher le point du match nul dans les ultimes instants de la rencontre face au FC Lorient, mercredi soir, sur la pelouse du stade du Moustoir. Même s’il termine champion d’automne, le PSG va profiter du mercato hivernal pour apporter les retouches nécessaires à son groupe.

Et avec un effectif pléthorique, le club de la capitale veut absolument dégraisser avant d’envisager de nouvelles arrivées. Leonardo, le directeur sportif des Rouge et Bleu, serait ainsi sur le point de réussir un grand coup. En effet, après avoir refusé de quitter le PSG depuis l’été dernier et assurant récemment que « celui qui l’a prolongé partirait avant lui », Layvin Kurzawa serait désormais prêt à plier ses bagages lors du prochain mercato hivernal. Totalement mis à l’écart par Mauricio Pochettino, le latéral gauche de 29 ans devrait ainsi permettre au PSG de toucher une belle indemnité de transfert puisque son contrat court encore jusqu’en juin 2024.

PSG Mercato : Plusieurs clubs se manifestent pour Kurzawa

Arrivé en 2015 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 25 millions d’euros, l’international français n’est jamais parvenu à s’imposer au Paris Saint-Germain. Plus dans les plans des dirigeants parisiens, Layvin Kurzawa ne devrait pas avoir du mal pour se trouver un nouveau point de chute puisqu’il dispose d’une belle côte sur le marché.

D’après les informations de nos confrères de Foot Mercato, l'Inter Milan, le SSC Naples, la Lazio Rome et West Ham seraient intéressés par le profil du défenseur parisien. Calcio Mercato ajoute aussi que la Juventus Turin, qui est à la recherche d’un nouvel arrière gauche pourrait être la meilleure option pour Kurzawa ainsi que pour le club italien. Le PSG ne se montrant pas gourmand dans ce dossier.

Affaire à suivre donc…