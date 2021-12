PSG Mercato : 80M€, Leonardo tient le successeur de Kimpembe !

Publié par JEAN-LUC D le 23 décembre 2021 à 23:20

Le PSG travaille en coulisses sur la probable succession de Presnel Kimpembe. Leonardo serait ainsi positionné sur un gros coup à 80M€.

De Ligt priorité du PSG pour remplacer Kimpembe ?

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Presnel Kimpembe se poserait des questions sur son avenir et n’exclurait pas forcément un départ du Paris Saint-Germain l’été prochain. D’après les informations du quotidien L’Équipe, le défenseur central de 26 ans aimerait s’offrir un nouveau challenge loin de son club formateur et serait attiré par le championnat anglais. Et cela tombe bien puisque son ancien coach Thomas Tuchel aimerait l’avoir dans son équipe à Chelsea, afin de compenser un possible départ d’Antonio Rüdiger, annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Mais le joueur des Blues ne serait pas la seule cible des Rouge et Bleu puisque Leonardo serait séduit par le profil de Matthijs De Ligt. Annoncé sur le départ par son agent Mino Raiola, le défenseur de la Juventus Turin a le profil parfait pour succéder à Kimpembe selon les dirigeants parisiens. Seulement, pour déloger l’international néerlandais, Paris va devoir sortir le chéquier.

PSG Mercato : Leonardo déjà fixé pour Matthijs de Ligt

Arrivé en juillet 2019 contre un chèque de 85,5 millions d’euros, l’ancien capitaine de l’Ajax Amsterdam pourrait changer d’air à l’issue de la saison en cours. Son représentant l’a clairement annoncé lors d’un entretien avec le média néerlandais NOS.

« Je pense qu’on sait tous quels clubs mentionner pour Matthijs de Ligt pour sa ‘prochaine étape’. On verra cet été. La Premier League ? Cela peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid ou le PSG... », a confié Mino Raiola.

Et d’après Calciomercato, même si Matthijs de Ligt dispose d’une clause libératoire de 125 millions d’euros, la Juventus Turin serait disposée à négocier son transfert pour un montant moins important. En effet, le portail transalpin explique que si un club formule une offre comprise entre 75 et 80 millions d’euros, sans contrepartie aucune, la Vieille Dame pourrait aisément délivrer un bon de sortie au compatriote de Georginio Wijnaldum.

Le Paris Saint-Germain est donc fixé.