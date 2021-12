LOSC Mercato : Officialisation imminente pour une vente à Lille !

Publié par Timothée Jean le 24 décembre 2021 à 18:37

Véritable sensation du LOSC cette saison, Jonathan Ikoné va rejoindre la Fiorentina cet hiver. Toutes les étapes de l’affaire ont été réglées et il ne reste plus que l’officialisation du deal.

LOSC Mercato : Ikoné a passé sa visite médicale avec succès !

Jonathan Ikoné ne passera pas l’hiver dans le Nord de France. Auteur d’un bon début de saison avec le LOSC, l’attaquant français est sur le point de quitter définitivement le club lillois pour s’engager en faveur de la Fiorentina. Les dirigeants italiens ont intensifié les négociations avec les homologues lillois ces derniers jours et sont finalement parvenus à un économique pour son transfert. La Viola devrait débourser environ 15 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 23 ans. Une belle vente pour les Dogues.

De son côté, Jonathan Ikoné a déjà effectué le voyage en Italie afin de finaliser son transfert à la Fiorentina. Comme confirmé par le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a passé avec succès sa visite médicale à la Viola. En Florence, Jonathan Ikoné a été notamment filmé par les médias transalpins lors de son déplacement pour effectuer sa visite médicale avec la Fiorentina. Tout est donc désormais réglé dans ce dossier.

Officialisation prévue la semaine prochaine

Le club italien ne devrait pas tarder à diffuser son communiqué. RMC Sport assure que l’officialisation du transfert de Jonathan Ikoné devrait tomber dès la semaine prochaine. La radio sportive indique également que « son premier entraînement à Florence aura lieu dans la foulée ».

Après trois saisons et demi passées au LOSC, le milieu offensif formé au Paris SG tentera de révéler un nouveau défi loin de la Ligue 1. Il est censé apporter une valeur ajoutée à l’ attaque de la Fiorention, actuelle 19e de Serie A. De son côté, la direction de Lille OSC espère trouver son remplaçant le plus rapidement possible.