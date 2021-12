PSG Mercato : Un coéquipier annonce le retour de Messi au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 24 décembre 2021 à 23:17

Laissé libre par le Barça, Lionel Messi a rejoint le PSG cet été. Mais selon un de ses coéquipiers, il n’a pas encore oublié les Blaugranas.

Herrera : « Messi a le Barça dans son cœur »

Après 21 ans de bons et loyaux services, Lionel Messi a quitté gratuitement le FC Barcelone début août pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Incapable financièrement d’assumer la prolongation de l’international argentin de 34 ans, le club catalan a été contraint de le laisser filer. Une occasion que le Qatar n’a pas ratée pour mettre la main sur le septuple Ballon d’Or.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec une saison supplémentaire en option, le compatriote de Mauricio Pochettino n’a pas pour autant tiré une croix sur son histoire avec le club culé. Profitant d’une interview avec le Mundo Deportivo, le milieu de terrain espagnol du Paris Saint-Germain, Ander Herrera, assure que Messi est heureux en France, mais retournera un jour à Barcelone.

« Quoi que je dise, il y aura un gros titre. Pas seulement dans Mundo Deportivo mais partout. Je préfère ne pas répondre. Ce que je dis, c’est qu’il a le Barça dans son cœur, qu’un jour il reviendra, mais que pour le moment il profite et veut gagner au PSG », a expliqué l’ancien joueur de Manchester United. Une tendance déjà confirmée par le principal concerné.

PSG Mercato : Messi a déjà tout prévu

Après la remise de son septième Ballon d’Or le mois dernier, Lionel Messi avait ouvertement confié dans les colonnes de Marca qu’il a planifié son retour à Barcelone. Pas forcément dans la peau d’un joueur de champ, le natif de Rosario aimerait intégrer l’organigramme du club afin d’aider à d’autres fonctions. « J’ai toujours dit que je retournerais un jour au Barça, c’est ma maison et je compte bien vivre à nouveau là-bas. Et évidemment, si je peux encore aider le club ça me plairait vraiment d’y retourner », avait indiqué le numéro 30 du Paris Saint-Germain. Au Paris SG, l’on sait donc à quoi s’en tenir avec le meilleur joueur de la planète.