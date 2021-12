PSG Mercato : Leonardo reçoit une réponse foudroyante de Milan

Publié par JEAN-LUC D le 24 décembre 2021 à 19:17

Après Achraf Hakimi, le PSG rêve désormais de Théo Hernandez pour sa défense. Mais le joueur de l’AC Milan a d’autres plans pour son avenir.

Le PSG prépare son offre pour Théo Hernandez

Après s’être offert les services de l’un des meilleurs arrières droits de la planète avec Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain se positionne désormais pour son pendant sur le côté gauche. En effet, d’après les informations du quotidien espagnol El Nacional, Leonardo serait en train de préparer une offre impressionnante pour tenter de convaincre l’AC Milan sur Théo Hernandez.

Le directeur sportif du PSG serait ainsi enclin à mettre sur la table des négociations un chèque de 60 millions d'euros pour l’international français de 24 ans. Arrivé en juillet 2019 en provenance du Real Madrid contre une enveloppe de 21,5 millions d’euros, le natif de Marseille pourrait rapporter trois fois plus à l’AC Milan. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Théo Hernandez ne compte toutefois pas quitter San Siro de si tôt.

PSG Mercato : Théo Hernandez est heureux à Milan

Le Paris Saint-Germain va devoir tourner son regard vers d’autres cieux pour trouver son latéral gauche de classe mondiale. Malgré une proposition salariale d’environ 10 millions d’euros, Théo Hernandez n’est pas intéressé par un départ à Milan pour rejoindre le Paris SG. Mercredi soir, avant le match contre Empoli, le compatriote de Kylian Mbappé a ouvertement avoué son amour pour le club entraîné par Stefano Pioli.

« Je suis satisfait de mon année, je suis très heureux ici. Nous jouons ce match et puis il y aura une semaine de repos », a déclaré Hernandez devant les médias. Selon Tuttomercato, Paolo Maldini et Frederic Massara, chargés du football au Milan AC, ont récemment rencontré l'agent du cadet de Lucas Hernandez et les deux parties se rapprocheraient d’un accord pour une prolongation de contrat. Actuellement rémunéré à 1,5 million d’euros annuels, le joueur formé à l’Atlético Madrid devrait désormais émarger à 4 millions d’euros la saison. Le PSG est donc prévenu.