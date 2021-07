PSG Mercato : L’AC Milan a tranché pour Theo Hernandez !

Publié par JEAN-LUC D le 22 juillet 2021 à 19:01

En quête d’un cador au poste de latéral gauche, le PSG a fait de Theo Hernandez sa priorité pour cet été. L’AC Milan, club du défenseur français, vient de faire connaître sa décision concernant son avenir.

Le PSG multiplie les assauts pour Theo Hernandez

Arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid contre une enveloppe de 21,5 millions d’euros, Theo Hernandez s’est rapidement imposé au sein de l’équipe de l’AC Milan. À 23 ans, l’arrière gauche formé à l’Atlético de Madrid est aujourd’hui un véritable taulier chez les Rossoneri. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le protégé de Stefano Pioli attire la convoitise de plusieurs autres grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain.

Après avoir recruté Achraf Hakimi pour 70 millions d’euros, le club parisien veut absolument mettre la main sur le natif de Marseille pour sécuriser le côté gauche de sa défense. Leonardo, le directeur sportif du PSG, a même déjà lancé plusieurs assauts en direction de Milan pour obtenir la signature du Français. Mais le club lombard ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Theo Hernandez bientôt blinder pour éloigner le PSG

En effet, d’après les informations relayées ce jeudi par Calcio Mercato, l’AC Milan n’a aucune intention de céder Theo Hernandez au Paris Saint-Germain, ni à un autre club durant ce mercato estival. Le média transalpin explique que la direction de l’AC Milan va prochainement ouvrir des discussions avec l’entourage de l’ancien protégé de Diego Simeone pour évoquer une prolongation de contrat. Un nouveau contrat assorti d’une belle revalorisation salariale.

Actuellement rémunéré à 1,5 million d’euros annuels, Theo Hernandez va voir ses revenus doubler à 3 millions d’euros et s’inscrire sur la durée dans le Nord de l’Italie où il s'y sent bien. Auteur de 10 passes décisives et 10 buts la saison écoulée, le cadet de Lucas Hernandez pourrait ainsi échapper au Paris SG, sauf si Nasser Al-Khelaïfi met sur la table l’une de ses offres irréfutables.