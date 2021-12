Stade Rennais Mercato : Trois nouveaux départs officialisés

Publié par Ange A. le 25 décembre 2021 à 00:37

Le Stade Rennais va disposer d’un groupe réduit à la reprise en raison de la CAN. De nouveaux départs sont annoncés pour le tournoi.

Après Aguerd, d’autres joueurs du Stade Rennais convoqués pour la CAN

Le Stade Rennais a fini l’année sur un nul (1-1) sur la pelouse de l’AS Monaco. Rennes pointe à la 4e place de Ligue 1 Uber Eats et est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conference. Le club breton s’est également hissé en 16es de finale de la Coupe de France. C’est d’ailleurs avec cette compétition que le SRFC va entamer l’année 2022. Les Rouge et noir défieront l’AS Nancy le 2 janvier. Pour ce déplacement, Bruno Génésio ne devrait pas aligner quelques internationaux africains. Après l’annonce de la convocation de Nayef Aguerd avec le Maroc, d’autres sociétaires de Rennes ont été retenus par leurs sélections. Ceci en vue de la CAN 2021 prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

Encore trois départs annoncés pour la CAN

Ce vendredi, trois joueurs ont été appelés pour la grand’messe du football africain. Le Sénégalais Alfred Gomis fait partie des 27 Lions de la Téranga convoqués par Aliou Cissé. Hamari Traoré, le capitaine du Stade Rennais, défendra les couleurs du Mali. Quant au virevoltant ailier Ghanéen Kamaldeen Sulemana, son nom figure sur la liste de Milovan Rajevac. C’est donc sans ces éléments que le SRFC va entamer la deuxième moitié de saison. Un coup dur pour Bruno Genesio qui devra composer sans ces cadres.

Numéro un dans la hiérarchie des gardiens, Alfred Gomis a pris part à 24 des 28 rencontres disputées par Rennes cette saison. Auteur d’un but et quatre passes décisives, Traoré n’a manqué que trois matchs du SRFC cette saison. Sulemana n’a raté que deux rencontres et compte 5 réalisations et 2 passes décisives.

