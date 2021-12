LOSC Mercato : Arsenal en pole sur un gros coup cet hiver ?

Publié par Ange A. le 25 décembre 2021 à 04:37

Outre le départ annoncé de Jonathan Ikoné, un autre cadre du LOSC pourrait faire ses valises en janvier pour rejoindre Arsenal.

Les Gunners un joli coup au LOSC en janvier

Actuel 8e de Ligue 1 Uber Eats, le Lille OSC s’apprête à vivre un mercato d’hiver agité, notamment dans le sens des départs. Un accord entre la Fiorentina et le LOSC est notamment annoncé pour le transfert de Jonathan Ikoné en janvier. Comme le milieu offensif lillois, Sven Botman reste également un joueur courtisé sur le marché des transferts. Le défenseur néerlandais serait même la priorité défensive de Newcastle United, avant-dernier de Premier League. Outre ces deux joueurs, le milieu de terrain Renato Sanches dispose également de courtisans. Téléfoot révèle qu’Arsenal serait intéressé par le champion d’Europe 2016. La source assure même que les Gunners seraient en pole pour recruter le Portugais de 24 ans.

Un départ dans les tuyaux pour Renato Sanches cet hiver ?

Renato Sanches est encore sous contrat avec Lille jusqu’en 2023. D’après les informations fournies par L’Équipe, le milieu portugais dispose d’un bon de sortie pour l’hiver. Le Lille OSC attend juste une offre satisfaisante pour céder l’une des recrues les plus chères de son histoire. Le LOSC avait déboursé 20 millions d’euros en 2019 pour le transfert de Sanches. Il s’agit de la deuxième plus grosse acquisition des Dogues après Jonathan David arrivé en 2020. Le club nordiste serait donc enclin à lâcher son crack lusitanien un an et demi avant la fin de son contrat. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 30 millions d’euros sur Transfermarkt. En cas de transfert à Arsenal, Sanches pourrait retrouver Gabriel Magalhaes et Nicolas Pepe, deux autres anciens Lillois.