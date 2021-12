PSG Mercato : Accord annoncé pour Antonio Rüdiger !

Publié par JEAN-LUC D le 26 décembre 2021 à 14:05

En fin de contrat en juin, Antonio Rüdiger va quitter Chelsea l’été prochain. Ciblé par le PSG et le Real Madrid, il a déjà réglé son avenir.

Antonio Rüdiger a refusé de prolongé avec Chelsea

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Roma contre un chèque de 35 millions d’euros, Antonio Rüdiger va vivre ses derniers six mois sous les couleurs de Chelsea dans la seconde moitié de saison. Libre le 30 juin prochain, le défenseur central allemand n’a pas trouvé d’accord avec sa direction et va donc quitter librement Londres l’été prochain.

D’après les informations de Bild, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, aurait rencontré Sahr Senesie, frère et agent du protégé de Thomas Tuchel, « il y a quelques semaines. » Une info confirmée par RMC qui précise toutefois que l’international allemand de 28 ans ne ferait pas du PSG sa priorité en cas de départ de Stamford Bridge. Et ce dimanche, la presse espagnole annonce un accord entre Antonio Rüdiger et son prochain club.

PSG Mercato : Antonio Rüdiger en route pour le Real Madrid

En effet, d’après les dernières informations divulguées par le journaliste Rudy Galetti sur Twitter, Antonio Rüdiger se serait mis d’accord avec le Real Madrid en vue d’une arrivée gratuite l'été prochain. Le représentant du défenseur des Blues aurait rencontré Florentino Pérez il y a quelques semaines pour discuter des modalités possibles de son arrivée à Madrid.

Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain, de Manchester United et du Bayern Munich, Rüdiger avait son choix et va aller poursuivre sa carrière chez les Merengues. D’ailleurs, le média ibérique Defensa Central confirme cette tendance en précisant même que le joueur formé au Borussia Dortmund aurait d’ores et déjà commencé à apprendre l’espagnol. Son arrivée au Real Madrid se dessine donc de plus en plus au grand dam du PSG, de Chelsea, du Bayern Munich et de Manchester United.