PSG Mercato : Accord total, un premier départ bouclé à Paris !

Mis sur la liste des joueurs à transférer par le PSG, Rafinha a déjà fait ses valises. Le Brésilien va signer dans les prochaines heures à la Real Sociedad.

Si le Paris Saint-Germain a réussi de bons coups lors du dernier mercato estival avec les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma, le club parisien devra rectifier le tir dès cet hiver, car les intentions de dégraissage sont très claires. Doté d’un effectif très fourni, parfois trop à certains postes, le PSG envisage de se séparer de certains joueurs, absents des plans de Mauricio Pochettino. C’est notamment le cas de Rafinha.

Arrivé en octobre 2020 en provenance du Barça, le milieu offensif peine à se faire une place au sein de l’effectif XXL du PSG. Il ne compte que cinq apparitions en Ligue 1 cette saison et n’est pas inscrit dans le groupe en Ligue des champions. En grande difficulté à Paris, l’ancien Catalan devrait aller voir ailleurs s’il souhaite retrouver plus de temps de jeu. Et ça tombe bien puisque la Real Sociedad a décidé de mettre les bouchées doubles pour son transfert.

Le club espagnol a entamé des négociations pour s’offrir Rafinha et il ne restait plus que le feu vert du PSG pour acter son départ. C’est désormais chose faite ! Comme l’indique le journaliste italien Fabrizio Romano, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de la Real Sociedad sont tombés d’accord pour un prêt sans option d’achat pour Rafinha. Les Basques devraient prendre en charge une partie du salaire du joueur.

Rafinha va passer sa visite médicale à la Real Sociedad

Ainsi, le transfert de Rafinha chez les Basques n’est plus qu’une question de temps. Selon les informations de la source, le Brésilien est attendu ce lundi en Espagne afin de finaliser les derniers détails de son futur contrat. Il devrait passer la visite médicale à la Real Sociedad avant d'officialiser son transfert. Si tout se passe bien, l’ancien Catalan va défendre les couleurs basques en seconde partie de saison.