OM Mercato : Un latéral gauche de Man United proposé à Marseille

Publié par Timothée Jean le 28 décembre 2021 à 00:17

L'entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, attend des renforts défensifs cet hiver. C’est dans ce sens qu’un latéral de Manchester United a été proposé au coach marseillais.

Mercato OM : Sampaoli prêt à piocher à Man United ?

L’Olympique de Marseille ne fera pas de folie lors du prochain mercato hivernal. Mais le club phocéen sera à l’affût d’une ou deux bonnes affaires, notamment en défense. Comme l’a expliqué l’entraîneur Jorge Sampaoli, l’ OM a besoin d’un nouveau latéral gauche. Car le spécialiste du poste, Jordan Amavi, ne donne pas satisfaction aux Olympiens.

Relégué au rang de remplaçant, l’ancien Niçois s’est justement vu indiquer la porte de sortie par son entraîneur argentin, qui souhaite attirer son successeur. Le nom du prodige espagnol, Sergio Gomez (Anderlecht), est notamment évoqué à l’Olympique de Marseille pour le remplacer. Mais l’ OM pourrait également se tourner vers Manchester United pour renforcer ce secteur de jeu. C’est le souhait de Kévin Diaz.

Kévin Diaz conseille Alex Telles à Marseille

Le consultant sur RMC Sport estime en effet que l’entraîneur de l’ OM devrait recruter un joueur comme Alex Telles, en difficulté chez les Red Devils. « Dans le système de Sampaoli, le joueur de couloir doit être hybride. Pour l’instant, il fait jouer Luan Peres en tant que latéral gauche. C’est un joueur polyvalent. Mais l’OM doit recruter un vrai piston gauche. J’ai des noms. Je ne sais pas si c’est réalisable pour Longoria. En un, je pense à Alex Telles », a-t-il déclaré.

Bien entendu, le dossier Alex Telles sera très compliqué pour diverses raisons. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le Brésilien ne sera pas gratuit, un obstacle de taille pour l’ OM, qui doit faire attention à sa masse salariale. C’est pourquoi le consultant estime que l’OM doit privilégier l’option d’un prêt pour Alex Telles, qui ne serait pas contre une pige de six mois en Ligue 1. « Il pourrait être intéressé par un projet sur six mois pour se relancer et jouer dans une atmosphère bouillante », a ajouté Kévin Diaz. Reste à savoir si ce conseil sera suivi par les dirigeants de l’ OM. Cela reste peu probable pour des Marseillais en quête de ressources financières.