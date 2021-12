Bordeaux Mercato : Lopez prêt à tenter un énorme pari en Liga

Publié par Timothée Jean le 28 décembre 2021 à 11:00

Le président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, ambitionne de boucler l’arrivée d’un jeune milieu de terrain évoluant en Espagne.

Bordeaux Mercato : Gérard Lopez s’intéresse à un milieu de Celta Vigo

En pleine crise sportive et économique, les Girondins de Bordeaux ambitionnent de retrouver leur lustre d’antan. Actuellement 17e de Ligue 1 après 19 journées, le club au scapulaire compte beaucoup sur le mercato hivernal pour remonter la pente, en renforçant au mieux son effectif. Ainsi, les dirigeants bordelais ont activé plusieurs pistes sur le marché des transferts.

Si le nom de la pépite suédoise, Patrik Walemark, circule depuis plusieurs jours autour des Girondins de Bordeaux, ces derniers pourraient se tourner vers la Liga espagnole pour renforcer leur milieu de terrain. En effet, selon les informations de la presse turque, les recruteurs bordelais s’intéressent de près au profil de Okay Yokuşlu, en difficulté à Celta Vigo.

6 millions d’euros pour Okay Yokuşlu

L'international turc (39 sélections, 1 but) traverse actuellement une situation difficile au sein du club espagnol. Depuis l’entame de la saison, il n’a connu aucune titularisation sur ses six matches disputés en Liga. Preuve qu’il n’entre pas dans les plans de l’entraîneur Eduardo Coudet. S’il souhaite retrouver plus de temps de jeu en seconde partie de saison, Okay Yokuşlu devra profiter de l’hiver pour rebondir sur de nouvelles terres. Et c’est là que les Girondins de Bordeaux interviennent.

Le club français serait prêt à lui accorder une place de titulaire dans ses rangs. Sauf que pour recruter Okay Yokuşlu, il faudra mettre la main à la poche. Le prix du milieu de terrain turc est estimé à environ 6 millions d’euros, selon Transfermarkt. Un montant non négligeable pour les finances des Girondins. Le club bordelais devra sans doute vendre certains joueurs afin de financer son mercato hivernal.