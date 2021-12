Stade Rennais : Le SRFC reçoit une mauvaise nouvelle avant Lens !

Publié par Timothy le 29 décembre 2021 à 21:05

Pour la reprise du championnat de Ligue 1, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du RC Lens le 8 janvier. Mais le SRFC vient de recevoir une nouvelle peu réjouissante.

Stade Rennais : La douche froide pour les supporters du SRFC

Auteurs d’une première partie de saison très satisfaisante en terminant à la 4e place de Ligue 1 avec 31 points, à égalité avec Montpellier (5e), les Rouge et Noir ont perdu de précieux points lors des dernières confrontations face à des concurrents directs à l’Europe (Lille, Nice, Monaco). En plus de ces contre-performances, les Bretons terminent l'année avec une nouvelle peu réjouissante.

Si le Stade Rennais jouera sa qualification pour les 8es de finale de Coupe de France, dimanche, face à l'AS Nancy (16es de finale) au Stade Marcel Picot à 16h, le club Rouge et Noir a reçu une mauvaise nouvelle avant son déplacement à Lens à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. En effet, suite aux nouvelles mesures du gouvernement sur la pandémie de Covid-19, le Stade Rennais devrait faire sans son public. Le RC Lens n’ouvrira pas son espace visiteurs pour la venue de Rennes.

Retour à une jauge réduite dans les stades

En plus de cette grosse déception pour les supporters rennais, qui étaient très attendus dans le Pas-de-Calais, le Stade Rennais sera également privé tout le mois de janvier de quatre joueurs qui retrouvent leur sélection respective pour la CAN 2021. C'est le cas du jeune Kamaldeen Sulemana (Ghana), du capitaine Hamari Traoré (Mali), du gardien Alfred Gomis (Sénégal) et du défenseur Nayef Aguerd (Maroc).

Par ailleurs, avec le retour des jauges lors de grands événements sportifs, sur une durée de trois semaines minimum à partir du lundi 3 janvier, le nombre de spectateurs sera limité à 5 000 personnes au Roazhon Park. Ce sera notamment le cas lors de la réception des Girondins Bordeaux le 16 janvier prochain à 13h pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Le club communiquera dès le 5 janvier sur les modalités d’accès à cette rencontre.