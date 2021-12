Bordeaux : CDF, grosse colère des Girondins contre la FFF

Publié par ALEXIS le 30 décembre 2021 à 02:05

La FFF a maintenu le match qui oppose Bordeaux à Brest, dimanche, malgré les cas de Covid-19 chez les Girondins. Les Bordelais enragent.

Bordeaux pointe « l'irresponsabilité et le manque de respect » de la FFF

Bordeaux a demandé à la Fédération Française de Football de reporter son match de 16e de finale de la Coupe de France face au Stade Brestois, dimanche (13h45), au Stade Francis Le Blé. Mais la FFF n’a pas répondu favorablement à la requête des Girondins. Le club au scapulaire est pourtant sérieusement touché par la pandémie, avec 15 cas positifs signalés dans l’effectif de du coach Vladimir Petkovic. Selon le directeur technique des Girondins, Admar Lopes, la fédération leur a répondu « qu’il n'y aurait pas de match reporté en Coupe de France, qu’ils joueraient avec les joueurs disponibles ou bien qu'on serait forfait ».

« C’est d'autant plus incompréhensible que le règlement de la FFF stipule que pour un match entre deux équipes professionnelles, c'est le règlement de la LFP qui s'applique. Ça signifie que si nous avons onze joueurs indisponibles sur les trente inscrits auprès de la Ligue, le match doit être reporté. Or, ce n'est pas ce qui est en train de se passer », a déploré le dirigeant de Bordeaux, dans des propos confiés à L’Équipe. Admar Lopes a ensuite fustigé « l'irresponsabilité des dirigeants de la FFF et leur manque de respect ».

C'est l'hécatombe chez les Girondins

Interrogé sur la situation précise au FCGB par rapport au cluster, le collaborateur du président Gérard Lopez a dressé un tableau sombre. « On attend encore les résultats de tests PCR mais on approche des vingt-deux cas en tout, au club. Au niveau des joueurs, c'est entre quatorze et quinze. Et concernant le staff technique, c'est plus de 50 %. C'est impossible dans ces conditions de faire le minimum en termes de préparation », a-t-il fait savoir.

Notons qu’après Brest le 2 janvier, les Girondins de Bordeaux affronteront l’OM, le 7 janvier (21h), lors de la 20e journée de Ligue 1. Un match également menacé de report, vu l’hécatombe chez les Marine et Blanc.