PSG Mercato : Icardi, Kurzawa, Draxler, le coup dur se précise

30 décembre 2021

L’opération dégraissage s’annonce complexe au PSG. Nabil Djellit révèle pourquoi Paris aura du mal à se séparer de ses indésirables.

Énorme froid annoncé sur l’hiver du PSG

Le Paris Saint-Germain a allongé sa liste de stars lors du dernier mercato estival. Les Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou encore Donarumma sont venus s’ajouter à la ribambelle de stars de l’effectif du PSG. Avec ces arrivées, la concurrence s’est accrue sur toutes les lignes. À tel point que le board parisien souhaite opérer un décrassage lors du mercato d’hiver. Une opération qui devrait également permettre au club de la capitale d’alléger sa masse salariale. Mais jusqu’ici, seul le départ de Rafinha en prêt à la Real Sociedad a été enregistré. Les Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler et autres Sergio Rico sont annoncés sur le départ. Mais ces indésirables sont loin d’un départ et devraient rester à quai.

Nabil Djellit accable Leonardo

Nabil Djellit s’est penché sur la situation de ces joueurs au Paris Saint-Germain. Lesquels ne manquent pourtant pas de courtisans sur le marché des transferts. Le consultant de Canal+ révèle qu’il sera difficile pour Leonardo de s’en débarrasser dès cet hiver. La principale raison serait financière. Le journaliste déplore également les prolongations à tout-va de certains bouclées par le directeur sportif parisien.

« Le problème, ce n’est pas que la valeur des joueurs, c’est aussi le salaire des joueurs. Bon Icardi, admettons avec un coup de chance, tu le vends à 30 millions d’euros. Mais lui, tu crois qui va accepter de diviser son salaire par deux pour faire plaisir au PSG parce qu’ils doivent vendre ? Mais pas du tout. Les mecs ils restent dans un confort, après c’est leur choix. Kurzawa et Draxler, on se moque un peu d’eux mais on ne les a pas forcés à prolonger, c’est Leonardo qui a eu un coup de génie sur ce coup là », explique sur La Chaîne L’Équipe.