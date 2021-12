OM Mercato : Un départ surprenant bientôt bouclé à Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 30 décembre 2021 à 17:00

Soucieux de réduire son effectif, l’ OM va-t-il laisser partir l’un de ses cadres cet hiver ? L’affaire fait grand bruit en Espagne.

OM Mercato : Alvaro Gonzalez et la tentation d’un départ

À 31 ans et après deux saisons et demie passées au sein de l’ Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez se trouve à un moment charnière de sa carrière. Titulaire incontestable ces dernières années à l’ OM, le défenseur espagnol a vu son statut remis en cause cette saison avec l’arrivée de nouvelles recrues défensives. Il doit désormais se contenter d’un faible temps de jeu à Marseille. Car l’entraîneur Jorge Sampaoli préfère miser sur le trio William Saliba, Luan Peres et Duje Caleta-Car pour composer sa défense. Un traitement devenu insupportable pour le défenseur central espagnol.

Si Alvaro Gonzalez attend toujours une confiance renouvelée de la part de l’entraîneur marseillais, il pourrait bien aller voir ailleurs durant ce mercato hivernal. D’autant plus que le défenseur expérimenté sait qu'il dispose d'une belle cote sur le marché des transferts. Selon les informations du journal Sport, plusieurs clubs espagnols, italiens et français se bousculent en coulisses pour arracher sa signature. En France, les Girondins de Bordeaux se seraient même déjà manifestés pour l’attirer.

Une offre de Bordeaux pour Alvaro Gonzalez

Le journal AS révèle que le FCGB aurait transmis un contrat intéressant à Alvaro Gonzalez en vue de boucler sa signature dès cet hiver. Le club bordelais compterait sur son expérience pour encadrer les jeunes joueurs. De son côté, la direction de l’ OM, dans l'obligation de vendre lors de ce mercato hivernal, ne devrait pas forcément s’opposer à un départ d’Alvaro Gonzalez, à condition de recevoir une offre satisfaisante pour son transfert. La possibilité de voir le capitaine marseillais rebondir à Bordeaux pourrait donc rapidement devenir un sujet très sérieux. Les Bordelais devront cependant se montrer très convaincants pour mener à bien cette mission.