PSG Mercato : Newcastle tient déjà la réponse de Wijnaldum !

Publié par Timothée Jean le 30 décembre 2021 à 23:40

Cible de Newcastle United, son ancien club, Georginio Wijnaldum aurait pris une décision claire pour son avenir au Paris SG.

PSG Mercato : Newcastle, Wijnaldum a tranché pour son avenir

Un petit tour, puis il s’en va. C’est ainsi que l’on pourrait resumer l’aventure de Georginio Wijnaldum au Paris Saint-Germain. Arrivé gratuitement lors du dernier mercato estival en provenance de Liverpool, l’international néerlandais peine à s’imposer au sein de l’effectif XXL du PSG. Peu utilisé par Mauricio Pochettino, le milieu de terrain est davantage un remplaçant dans l’esprit de son entraîneur. Il a été titularisé à 9 reprises en Ligue 1 cette saison.

Ce traitement particulier et son manque de temps de jeu suscitent déjà diverses spéculations sur son avenir. D’autant plus que la direction du PSG, désireuse de réduire son effectif, serait à l’écoute d’éventuelles offres de prêt pour Georginio Wijnaldum. Cette décision a alors rapidement alerté ses prétendants. S’il plait à l'AC Milan, le milieu de terrain parisien intéresse également Newcastle. Un club qu’il connaît bien pour y avoir évolué durant une saison avant de rejoindre les Reds de Liverpool. Mais les richissimes propriétaires des Magpies risquent d’être déçus, car Georginio Wijnaldum semble avoir pris une décision radicale pour son avenir.

Georginio Wijnaldum ne pense pas à un départ de Paris

Comme l’indique L’Équipe, Georginio Wijnaldum ne se voit pas quitter le Paris Saint-Germain durant ce mercato hivernal. Et pour cause, l'ancien milieu de terrain de Feyenoord est persuadé qu'il va faire mieux en 2022 après avoir repris tous ses moyens, lui qui a ressenti quelques gênes lors de la première partie de saison. Sauf retournement de situation, le joueur de 31 ans va donc rester à Paris cet hiver et tentera donc de s'imposer face à ses concurrents dans l’entrejeu. L'international néerlandais est encore lié au PSG jusqu’en juin 2024.