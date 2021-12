LOSC Mercato : Une surprenante porte de sortie pour Yazici

Publié par Ange A. le 31 décembre 2021 à 04:30

Alors que Jonathan Ikoné se dirige vers la Fiorentina, le LOSC pourrait aussi perdre Yusuf Yazici. Un club russe négocie sa signature.

Bientôt la fin pour Yusuf Yazici au LOSC

Après un début de saison poussif, Jocelyn Gourvennec semble enfin avoir trouvé la bonne formule avec le Lille OSC. Le LOSC est invaincu depuis le 30 octobre et poursuit sa montée en puissance. Le club nordiste pointe à la 8e place du championnat à la trêve. Les Dogues restent engagés en Coupe de France et sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la C1. Seulement, la dynamique lilloise serait menacée par le mercato d’hiver. Le champion de France en titre serait déjà tombé d’accord avec la Fiorentina pour le transfert de Jonathan Ikoné en janvier. Outre le milieu offensif, les Renato Sanches, Reinildo et Yusuf Yazici sont aussi annoncés sur le départ. S’agissant du milieu turc, un club russe serait déjà passé l’offensive pour le recruter.

Yazici vers un transfert en Russie ?

Ce jeudi, le média local Metaratings a dévoilé un intérêt du CSKA Moscou pour Yusuf Yazici. Le club moscovite a même déjà entamé les discussions pour le transfert de Yazici comme l’a confirmé l’un des représentants du joueur. « L’agence Asportsmanagement, représentant les intérêts du joueur de "Lille" et de l'équipe nationale turque Yusuf Yazici, a confirmé les négociations avec le CSKA », a assuré la source sur son compte Twitter.

Adem Cebeci, l’agent de l’international turc (32 sélections/2 buts), avait déjà ouvert la porte à son départ du LOSC. Après une fin d’exercice atone lors de la dernière saison, le milieu offensif de traîne toujours son spleen à Lille. Il n’a inscrit qu’un but et délivré une passe décisive cette saison. L’ancien de Trabzonspor a même perdu sa place dans le onze de Jocelyn Gourvennec. Le nouveau coach des Dogues, ne l’a titularisé qu’à cinq reprises lors des 21 matchs qu’il a disputés cette saison. Encore sous contrat jusqu’en 2024, sa vente pourrait rapporter 15 millions d’euros selon Transfermarkt. Il avait été recruté contre 17,5 millions d’euros en 2019 en provenance de Trabzonspor, son club formateur.