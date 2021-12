Barça Mercato : Une pointure ciblée en cas d'échec avec Haaland

Publié par Timothy le 31 décembre 2021 à 11:41

Le Barça, comme le Real Madrid, rêve d'attirer Erling Haaland d'ici cet été. Mais en cas d'échec, le FC Barcelone lorgne de près une autre pointure en attaque.

Haaland, le grand rêve du Barça

Plus que quelques heures avant le début du mercato hivernal et déjà de premiers noms circulent dans les grands clubs européens. Le Barça rêve de faire venir un attaquant de prestige dans ses rangs. S'il pense depuis un certain temps au cyborg norvégien, Erling Haaland, ce dernier est pour le moins suivi par plusieurs clubs de renoms et ne sait toujours pas de quoi est fait son avenir. Sa qualité technique, son physique monstrueux et son potentiel face au but attirent forcément.

Comme le révèle le quotidien espagnol, Mundo Deportivo, l'arrivée de Haaland au FC Barcelone redorerait le blason blaugrana avec le retour d'une figure emblématique mondiale, sans oublier l'impact économique et marketing sur le club. Mais malgré l'alchimie entre le président du Barça, Joan Laporta et l'agent d'Erling Haaland, Mino Raiola, son transfert en Espagne s'annonce pour le moins "économiquement complexe et coûteuse". Bien qu'une clause de sortie de 75 millions d'euros pourrait être acceptée par la Viola, le dossier Haaland ne serait pas si simple. D'autant que le Barça devra faire face à une rude concurrence en Espagne et en Angleterre.

Barça Mercato : Un plan B en cas d'échec avec Haaland

En cas d'échec dans le dossier Haaland, le Barça a un plan B en tête. Les Catalans auraient jeté leur dévolu sur l'attaquant serbe de la Fiorentina, Dusan Vlahovic. La presse espagnole estime que ce transfert serait plus facilement réalisable et moins onéreux. En fin de contrat en juin 2023, la Fiorentina serait ainsi attentive à des propositions dès cet été. Le Serbe a une très belle cote en Serie A, auteur de 21 buts l'an passé et déjà 16 cette saison, font de lui l'un des joueurs les plus influents du marché. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est actuellement de 70 millions d'euros. En 2020, les agents de Vlahovic avaient proposé leur joueur au Barça après le départ de Luis Suárez à l'Atlético Madrid, mais la Fiorentina n'avait pas donné suite.