OM : Avant la reprise, des mauvaises nouvelles tombent à Marseille

Publié par Timothée Jean le 31 décembre 2021 à 16:21

En conférence de presse avant le match de l’ OM contre Chauvigny en Coupe de France, Jorge Sampaoli a fait le point sur son effectif. Deux cas de Covid sont à signaler.

OM : Deux joueurs testés positifs au Covid

L’heure de la reprise a sonné ! Après une courte trêve hivernale, l’Olympique de Marseille a repris le chemin de l’entraînement en vue de la préparation de la deuxième moitié de la saison 2021-2022. Jorge Sampaoli et ses hommes ont un premier rendez-vous le dimanche 2 janvier face aux amateurs de l’US Chauvigny (National 3) dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a profité de l’occasion pour faire le point sur son effectif. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ OM n’est pas épargné par la pandemie de Covid-19. À l’Olympique de Marseille, deux joueurs ont été testés positifs et ne pourront pas prendre part à cette rencontre. « Nous avons deux joueurs qui sont touchés et seront absents du groupe. Pour le reste tout le monde est disponible », a confié Jorge Sampaoli dans des propos rapportés par RMC Sport.

Olympique de Marseille : Valentin Rongier incertain

Si l’entraîneur marseillais n’a pas dévoilé l’identité des deux joueurs testés positifs, certaines sources assurent qu’il s’agirait de Konrad de la Fuente et de Pol Lirola. Ces deux recrues estivales n’étaient pas présentes lors de la dernière séance d’entraînement de l’ OM. Et les mauvaises nouvelles s’enchaînent à Marseille. Le coach Jorge Sampaoli pourrait être privé d’un troisième joueur. Valentin Rongier est incertain pour le match contre Chauvigny. « Il ne s'est pas entraîné. Il est revenu de vacances touché au pied. Hier, il s'est entraîné et ça ne s'est pas amélioré. On va attendre de voir s'il est mieux demain et s'il est disponible pour le match », a ajouté l’entraîneur marseillais.