PSG Mercato : Après Rafinha, une grosse surprise à 15M€ à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 janvier 2022 à 18:29

Désireux de dégraisser, le PSG a prêté Rafinha à la Real Sociedad cet hiver. Mais après le Brésilien, un autre milieu pourrait quitter Paris.

Idrissa Gueye, le transfert-choc du PSG ?

Après avoir cédé Rafinha à la Real Sociedad dans le cadre d’un prêt de six mois sans option d’achat, le Paris Saint-Germain pourrait également laisser filer Georginio Wijnaldum durant ce mercato hivernal. En pleine difficulté au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, l’ancien milieu de terrain de Liverpool pourrait faire son retour en Premier League puisque Arsenal, Tottenham et Newcastle seraient prêts à le rapatrier d’ici le 31 janvier prochain.

En attendant le dénouement de ce dossier, Leonardo et la direction sportive du PSG pourraient également avoir à prendre une décision totalement surprenante. En effet, selon la presse britannique, Everton réfléchirait sérieusement à l’idée de rapatrier Idrissa Gana Gueye durant cet hiver. Quinzième au classement, le club de Liverpool aimerait renforcer son milieu de terrain pour la seconde moitié de saison et l’idée de récupérer l’ancien pensionnaire des Toffees pour aider Rafael Benitez à remonter la pente serait de plus en plus évoquée en interne.

Classé parmi les meilleurs milieux de terrain récupérateurs en Premier League durant plusieurs saisons, l’international sénégalais manque énormément à Everton FC. Après l’avoir cédé au PSG en juillet 2019 contre une enveloppe de 30 millions d’euros, le club anglais aimerait tenter de le récupérer dans ce mois de janvier. D’autant que sa valeur a nettement chuté dans la capitale française.

PSG Mercato : Retour à l’envoyeur pour Idrissa Gueye ?

D’après les informations du média HITC, Rafael Benitez aurait clairement exprimé à sa direction le besoin de faire revenir Idrissa Gueye. The Athletic confirme la tendance et précise que les nouveaux riches de Newcastle seraient également très intéressés par le profil de l'ancien milieu de terrain de Lille OSC. Actuellement en regroupement avec la sélection du Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations, le joueur de 32 ans ne vaut aujourd’hui que 15 millions d’euros.

Toujours selon la même source anglaise, le PSG n'est pas forcément vendeur et serait plutôt enclin à délivrer un bon de sortie à Danilo Pereira après Rafinha. Mais un gros chèque pourrait bien faire changer d’avis à Leonardo. Surtout que le directeur sportif du club de la capitale pourrait attirer Franck Kessié, Paul Pogba ou Marcelo Brozović l’été prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Idrissa Gana Gueye pourrait donc être la grosse surprise hivernale du côté du Paris SG.

Affaire à suivre…