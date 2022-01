ASSE Mercato : Gros coup de froid sur le marché stéphanois

Publié par ALEXIS le 03 janvier 2022 à 10:22

L’ ASSE va poursuivre son mercato après Gnagnon et Sako, mais Pascal Dupraz avoue un gros souci pour trouver les joueurs et les profils souhaités.

ASSE Mercato : Dupraz confirme l'arrivée d'autres renforts

Après la victoire de l’ ASSE, dimanche, face à Jura Sud (4-1), Pascal Dupraz est revenu sur le mercato hivernal de son équipe. Il a confirmé des renforts durant le mois de janvier, après Bakary Sako (ailier gauche) et Joris Gnagnon (défenseur central). La signature du premier à l'AS Saint-Étienne est déjà officielle et celle du deuxième est quasi actée. « On va aussi renforcer l'équipe là ou il nous semble nécessaire de le faire », a-t-il lâché en conférence de presse d’après-match.

Notons que Sainté est privé de cinq joueurs partis à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021). Le meilleur buteur Wahbi Khazri, le meneur de jeu Yvan Neyou, Harold Moukoudi (défenseur), Saïdou Sow (arrière central) et Denis Bouanga (ailier). La piste la plus chaude de l’ ASSE en ce moment mène vers Zinedine Ferhat. Le coach des Stéphanois a confirmé son intérêt pour le milieu de terrain de Nîmes Olympique (Ligue 2). Il y a également les noms de Colin Dagba (défenseur) et Sergio Rico (gardien de but) du PSG et Folarin Balogun d'Arsenal qui alimentent la rumeur sur le mercato des Verts.

« Les clubs ont du mal à laisser leurs joueurs, à cause du Covid-19 »

Mais pour renforcer son équipe comme il le souhaite, l’entraîneur de l’ ASSE évoque un problème lié à la crise du Covid-19. « Nous allons recruter. Ceci est rendu compliqué à cause de la Covid-19, parce que vous imaginez bien que nous allons nous intéresser à des joueurs en manque de temps de jeu dans leurs équipes respectives », a-t-il souligné. « Les clubs ont du mal à laisser leurs joueurs, parce que le spectre de la Covid-19 plane sur ces clubs aussi. Il faut nous armer de patience, même si on voudrait recruter le plus vite possible », a expliqué Pascal Dupraz.