ASSE Mercato : Dupraz confirme un joli coup pour Saint-Étienne !

Publié par JEAN-LUC D le 02 janvier 2022 à 19:19

Engagé dans une mission de maintien, Pascal Dupraz compte sur ce mercato hivernal pour renforcer l’effectif de l’ ASSE comme il l’a reconnu.

Pascal Dupraz espère 4 à 5 renforts à l’ASSE

Présent en conférence de presse avant les seizièmes de finale de la Coupe de France contre Jura Sud, ce dimanche 2 janvier, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne a ouvertement confié qu’il espère du renfort dans le Forez afin de dynamiser son groupe pour la seconde partie de saison. Profitant ensuite d’une interview accordée à Eurosport, Pascal Dupraz s’est montré un peu bavard en dévoilant ses attentes.

« On a défini des ordres de priorité. Il faut que l'on recrute. Mon espoir et celui de mes dirigeants également, c'est quatre à cinq joueurs. Cela dépendra des finances, de la manière de dépenser. Il faut renforcer l'équipe devant, derrière. Rééquilibrer l'équipe, faire en sorte qu'il y ait davantage de compétitivité et de concurrence dans ce groupe », a déclaré le coach de l’équipe stéphanoise. Le successeur de Claude Puel a par ailleurs confirmé l'intérêt des Verts pour une piste en Ligue 1.

ASSE Mercato : Pascal Dupraz confirme pour Zinedine Ferhat

En fin de contrat en juin prochain, Zinedine Ferhat est plus que jamais sur le départ de Nîmes Olympique cet hiver. Arrivé librement en juillet 2019 en provenance du Havre AC, le milieu de terrain offensif veut passer un cap dans sa carrière. À 28 ans, l’international algérien est annoncé sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, Montpellier et du FC Lorient, mais Pascal Dupraz aimerait le convaincre de venir prendre part à la palpitante mission de maintien de l’ASSE.

« Si l'ASSE suit Ferhat ? Ferhat fait partie des short-lists. Ferhat, sur sa vraie valeur, est un joueur intéressant. Je dois me concentrer sur l'effectif actuel qui va disputer les matchs à venir », a expliqué l’ancien coach de Toulouse. Toutefois, les Verts et les autres pensionnaires de Ligue 1 devront se montrer très convaincants puisque Zinedine Ferhat plairait aussi au Celtic Glasgow. L'actuel deuxième du championnat écossais serait disposé à passer à l’action durant cet hiver.

Affaire à suivre donc…