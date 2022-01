OGC Nice Mercato : Galtier fonce sur un cadre du vestiaire de l'OM

Publié par ALEXIS le 03 janvier 2022 à 19:44

À la recherche d’un gardien de but pour remplacer Walter Benitez en fin de contrat en 2023, l’ OGC Nice aurait des vues sur Mandanda de l’OM.

OGC Nice : En échec sur Lloris, Galtier vise Mandanda

Relégué au poste de N°2 et en manque de temps de jeu à l’OM, le nom de Steve Mandanda a été associé à l’ASSE un temps. Les Verts sont en quête d’un gardien de but suite à la grave blessure d’Étienne Green (21 ans). Mais le portier de l’Olympique de Marseille n’intéresse pas que l’AS Saint-Étienne, l’ OGC Nice également est à ses trousses pour prendre la place de Walter Benitez qui n’est plus aussi rassurant. D’après les informations de Foot Mercato, Christophe Galtier veut le gardien de but des Tricolores cet hiver pour la suite de la saison 2021-2022.

L’entraîneur du Gym visait Hugo Lloris en priorité, mais le dossier du dernier rempart de Tottenham s’annonce compliquer. La direction des Spurs négocie en ce moment sa prolongation chez les Spurs. Christophe Galtier lorgnait le jeune gardien de but du Besiktas, Ersin Destanoglu (21 ans) aussi, mais il est très convoité. De ce fait, l’ OGC Nice se heurte à la forte concurrence sur le dossier du Turc. Du coup, les Aiglons se seraient rabattus sur Steve Mandanda si l’on en croit la source.

Sampaoli ne souhaite pas lâcher le portier Tricolore

Face à l’intérêt que le N°30 de l'équipe marseillaise suscite, Jorge Sampaoli l'a encensé après le match de 16e de finale de coupe de France disputé contre Chnavigny (3-0). « Si Steve joue encore aussi bien, il aura encore plus de matchs. Il a une grosse concurrence avec Pau Lopez. Dimanche, il a été parfait », a lâché le coach de l’OM. L’ OGC Nice sait désormais qu’il devra se montrer très persuasif pour s’attacher les services du portier de 36 ans. Notons que Mandanda est sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2024.