PSG Mercato : Leonardo tient enfin le successeur de Thiago Motta

Publié par JEAN-LUC D le 03 janvier 2022 à 23:41

Depuis la retraite de Thiago Motta, le PSG cherche son successeur. Aux dernières nouvelles, Leonardo serait proche d’un coup exceptionnel.

Marcelo Brozovic, le digne héritier de Thiago Motta ?

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le journaliste Dominique Séverac, a récemment dressé un triste tableau du Paris Saint-Germain concernant le milieu de terrain de l’équipe de Mauricio Pochettino.

« Quand tu n’as pas Marco Verratti, je trouve que le PSG est dépourvu de milieux qui utilisent bien le ballon […] C’est-à-dire un milieu sous pression, qui ne sait pas utiliser le ballon, les trois de devant ils peuvent faire ce qu’ils veulent, défendre pas défendre, marquer des buts pas marquer des buts, si vos trois milieux sont bidon… Pour moi, le problème du PSG il est au milieu de terrain. Le problème il n’est pas devant. Ces trois-là peuvent vous faire gagner des matches », a-t-il expliqué.

Comme le Grand Reporter au service des sports du journal Le Parisien, ils sont nombreux les observateurs qui réclament aux dirigeants parisiens de recruter un joueur capable d’épauler Verratti au milieu de terrain. Un profil à la Thiago Motta pour bonifier le jeu des Rouge et Bleu. Et justement, le quotidien Le Parisien croit savoir que Leonardo tient la perle rare en la personne de Marcelo Brozovic. Maître dans la capacité de récupération et distribution du jeu, l’international croate fait les beaux jours de l’Inter Milan, mais le PSG travaillerait déjà à son déménagement l’été prochain.

PSG Mercato : L’Inter Milan ne baisse pas les bras pour Brozovic

Arrivé en 2016 en provenance du Dinamo Zagreb contre un chèque de 5 millions d’euros, Marcelo Brozovic est libre de négocier et s'engager avec le club qu'il souhaite depuis le 1er janvier dernier. À 29 ans, le milieu de terrain croate voudrait s’offrir un nouveau challenge plus élevé après six saisons passées sous le maillot de l’Inter Milan.

Fin connaisseur de la Serie A, Leonardo le considère comme le chaînon manquant au PSG. Le directeur sportif parisien serait ainsi prêt à le couvrir d’or pour le convaincre de rejoindre la capitale française l’été prochain. Le dirigeant brésilien serait toutefois à signer un joli chèque dès cet hiver si le club italien décidait finalement de le placer sur le marché des marchés maintenant afin d’encaisser un peu d’argent sur son transfert.

Après Achraf Hakimi recruté l’été dernier pour 60 millions d’euros, le PSG pourrait encore frapper un gros coup à l’Inter pour se renforcer. Toutefois, les Nerazzurri n’auraient pas encore totalement renoncé dans ce dossier et seraient disposés à faire de gros efforts pour conserver le compatriote de Luka Modric. Un terrain d’entente pourrait potentiellement être trouvé entre Marcelo Brozovic et le club lombard autour d’un salaire d’environ 6M€ selon le journaliste Nicolo Schira.

Affaire à suivre donc…