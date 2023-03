Angers SCO : Avant Montpellier, le SCO enregistre deux retours

Publié par Enzo Vidy le 02 mars 2023 à 15:10

À trois jours d'un périlleux déplacement à Montpellier, Angers SCO enregistre les retours de Souleyman Doumbia et Sada Thioub à l'entraînement.

C'est sans doute le match de la dernière chance pour Angers SCO dimanche prochain. Actuellement 20e du championnat de France avec seulement 10 points au compteur, le SCO se déplace à Montpellier pour tenter de glaner une victoire, chose qui n'est plus arrivée depuis le 18 septembre dernier. Si le maintien reste toujours possible mathématiquement parlant, les Angevins comptabilisent un retard de 11 points sur le premier non-relégable, et une remontée semble improbable au vu des dernières prestations d'Angers SCO en Ligue 1.

Dimanche, c'est face au Montpellier HSC que les joueurs d'Abdel Bouhazama tenteront de faire un exploit, une équipe qui va beaucoup mieux depuis le retour de Michel Der Zakarian, et qui ne fera pas de cadeau aux Angevins. Pour cette affiche, Bouhazama devrait pouvoir compter sur un effectif assez fourni, puisque deux hommes forts d'Angers SCO ont fait leur retour à l'entraînement ce jeudi.

Angers SCO : Souleyman Doumbia et Sada Thioub de retour à l'entraînement

Voilà enfin une bonne nouvelle pour Abdel Bouhazama et Angers SCO. Confronté à plusieurs pépins mardi lors de la séance collective, l'entraîneur angevin a eu le bonheur de voir deux cadres de son équipe revenir à l'entraînement ce jeudi. En effet, d'après les informations communiquées par Ouest-France, Souleyman Doumbia, touché à la cheville, et Sada Thioub, malade, étaient présents avec leurs coéquipiers.

Également malade ces derniers jours, Ibrahima Niane a également repris le chemin de l'entraînement ce mercredi. Abdel Bouhazama devrait donc pouvoir compter sur ces trois joueurs pour le périlleux déplacement à Montpellier qui attend le SCO dimanche prochain.