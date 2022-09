Angers SCO-Montpellier HSC : Un premier choix fort de Baticle tombe

Publié par JEAN-LUC D le 09 septembre 2022 à 10:52





Déjà dans le dur, l'Angers SCO reçoit le Montpellier HSC pour la 7e journée de Ligue 1. Et Gérald Baticle pourrait prendre une grosse décision.

Angers SCO-Montpellier HSC : Baticle à l’heure du changement à Angers

Avant-dernier de Ligue 1 et sèchement battu par l’Olympique Lyonnais (0-5) la semaine dernière, l'Angers SCO va devoir rapidement trouver des solutions pour sortir de la zone rouge et remonter au classement. Gérald Baticle et ses hommes vont en avoir l’occasion dès ce dimanche devant son public face à un Montpellier qui alterne le bon et le moins bon depuis le début de la saison. Pour cette rencontre comptant pour la 7e journée du Championnat, l’entraîneur des Angevins ne pourra pas compter sur l’attaquant Ulrick Eneme-Ella (21 ans) et le milieu de terrain Ibrahim Amadou (29 ans).

Le défenseur Miha Blazic (29 ans) est incertain. Toujours pour ce match, Gérald Baticle devrait faire un choix fort dans sa composition d’équipe selon les informations du quotidien L’Équipe. En effet, alors que son équipe est en grande difficulté avec seulement deux points pris en six matches, le coach du SCO va opérer un changement dans les buts en déclassant Paul Bernardoni, titulaire depuis le début de la saison, au profit de Yahia Fofana, arrivé cet été en provenance du Havre.

Avec trois points de retard sur la seizième place synonyme de maintien en Ligue 1, le SCO Angers doit impérativement s’imposer contre le MHSC et Gérald Baticle pense que cela passera peut-être en injectant du sang neuf dans les buts. À la suite de son expulsion directe face au LOSC dimanche après-midi, Valère Germain a écopé de deux matches de suspension dont un avec sursis, et sera donc absent à Angers ce dimanche.

La compo probable de l'Angers SCO :

Gardien : Bernardoni

Défenseurs : Bamba, Hountonjdi, Mendy

Milieux : Bentaleb, Valery, Doumbia, Hunou, Ounahi

Attaquants : Boufal, Diony

La compo probable du Montpellier HSC :

Gardien : Kamara

Défenseurs : Sacko, Estève, Sakho, Cozza

Milieux de terrain : Chotard, Ferri, Leroy

Attaquants : Nordi, Savanier, Wahi