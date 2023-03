Angers SCO : Hécatombe au SCO avant le Montpellier HSC

Publié par Enzo Vidy le 01 mars 2023 à 15:10

À quatre jours d'un déplacement périlleux à Montpellier, Angers SCO compte plusieurs blessés ce mercredi à l'entraînement collectif.

La fin de l'histoire entre Angers SCO et la Ligue 1 ne cesse de se rapprocher au fil des semaines. Après un tout petit bol d'air à l'issue des deux matchs nuls concédés à Lorient (0-0) et face à Auxerre (1-1), le SCO a entamé une nouvelle série de défaites, avec deux revers consécutifs à Strasbourg (2-1), et plus récemment contre l' OL (1-2) à domicile.

Dans le jeu, les Angevins ne montrent pas grand-chose, et tout laisse à penser que le maintien est d'ores et déjà inatteignable en fin de saison. Dimanche prochain, Angers SCO se déplace à Montpellier, avec l'objectif de s'imposer à la Mosson pour garder un infime espoir de réussir l'exploit de se maintenir dans l'élite. Mais ce mercredi, à l'occasion de l'entraînement collectif, les nouvelles sont loin d'être bonnes, et l'effectif d'Angers SCO pourrait être considérablement diminué pour se rendre à Montpellier.

Angers SCO : Plusieurs inquiétudes à Angers durant l'entraînement

Le contexte sportif actuel à Angers SCO n'est pas le meilleur moyen pour préparer sereinement un match. Même lors des séances d'entraînements, rien ne semble véritablement sourire aux hommes d'Abdel Bouhazama. Ce mercredi, d'après les informations révélées par Ouest-France, Ibrahima Niane n'a pas pu terminer la séance après avoir été victime de maux de ventre.

Toujours selon la source, Yahia Fofana s'est fait une grosse frayeur sur un dégagement durant la séance après avoir ressenti une douleur à la cheville droite. En ce qui concerne Faouzi Ghoulam, ce dernier va devoir passer un examen après sa blessure au mollet. Enfin, Sada Thioub n'a pas participé à la séance, touché par un virus depuis plusieurs heures. Des nouvelles plus qu'inquiétantes pour Angers SCO et Abdel Bouhazama, à seulement quatre jours du déplacement à Montpellier.