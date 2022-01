LOSC Mercato : Les confidences d'Ikoné sur son départ de Lille

Publié par Ange A. le 05 janvier 2022 à 10:10

Nouvel attaquant de la Fiorentina, Jonathan Ikoné est revenu sur son départ du LOSC, club qu’il a servi lors des trois dernières saisons.

Jonathan Ikoné justifie son transfert du LOSC

Le Lille OSC a bouclé une première vente cet hiver en cédant Jonathan Ikoné. L’ailier de 23 ans va découvrir le premier championnat étranger de sa carrière avec la Fiorentina. Actuelle 7e de Serie A, La Viola a claqué 14 millions d’euros pour recruter l’international tricolore (4 sélections/1 but). Il s’est engagé jusqu’en 2026 avec le club italien. Devant la presse italienne, le joueur formé au Paris Saint-Germain a expliqué pourquoi il a quitté Lille pour Florence cet hiver, son contrat expirant en 2023 avec le club nordiste. « C’était le bon moment pour partir. Avec Lille, nous avons gagné la Ligue 1 et joué la Ligue des champions. Pour moi, il était temps de faire quelque chose de nouveau : la Fiorentina a un bon projet, je suis heureux d’être ici et je suis disponible », a-t-il justifié en conférence de presse.

Quel successeur pour Ikoné à Lille ?

Durant sa présentation, Jonathan Ikoné a dévoilé ses ambitions avec la Fiorentina. « Je suis venu ici pour me relancer et aider l’équipe à être performante. Je veux aider l’équipe dans la seconde partie de saison », a souligné l’ancien Lillois. Ikoné parti, le LOSC s’est lancé à la quête de son successeur. Les pistes ne manquent pas à ce sujet. La dernière en date révélée par L’Équipe est celle menant à Cédric Bakambu. L’attaquant congolais est libre de tout contrat depuis son départ du Beijing Guoan en décembre. La RDC n’étant pas qualifiée pour la CAN au Cameroun, le buteur de 30 ans sera opérationnel dès sa signature. Reste maintenant à savoir si les dirigeants nordistes pourront convaincre l’ancien sochalien de revenir en Ligue 1 cet hiver. Outre la piste Bakambu, celles menant à Lee Kang-in (Real Majorque) et Jorge de Frutos (Levante) sont aussi évoquées.