PSG Mercato : Une énorme signature en approche au Paris SG !

Publié par Thomas le 05 janvier 2022 à 17:40

Tout marche bien pour le PSG qui devrait annoncer une signature très prochainement. Le Paris SG aurait en effet déjà sécurisé une belle opération.

PSG Mercato : Paris à un de sécuriser ce lourd dossier

Connu pour ses nombreux coups de folie mercato ces dernières années, le PSG travaille également à la prolongation de certaines de ses valeurs sûres. Si la concurrence est rude au club de la capitale où très peu de joueurs jouissent d’un statut d’indéboulonnable, certains en revanche sont ancrés dans l’ADN du Paris SG grâce à leurs performances remarquables, mais aussi leur dévouement sans faille au maillot du club.

Si les dossiers Kylian Mbappé, chaque jour un peu plus proche du Real et Erling Haaland obnubilent les dirigeants Rouge et Bleu depuis plusieurs mois, ces derniers n’oublient pas pour autant d’autres dossiers au moins aussi importants comme la prolongation de certains cadres du vestiaire. Et justement, après plusieurs semaines de négociation, le PSG est en passe de boucler une signature de prestige, celle du Brésilien Marquinhos.

Le défenseur central de 27 ans, véritable chouchou du Parc des Princes, va parapher son nouveau contrat au Paris Saint-Germain dans les prochains jours, comme l’annonce l’insider Nicoló Schira. « La prolongation du contrat de Marquinhos jusqu’en 2026 est à son étape finale comme avancé le 20 décembre. Il ne reste que quelques détails », précise l’Italien sur Twitter. Le capitaine du club parisien devrait donc signer pour deux saisons supplémentaires, lui qui a récemment évoqué son envie de finir sa carrière à Paris. Une excellente nouvelle pour Leonardo et les supporters.

Un départ important avant la prolongation ?

Ce mercato hivernal est l’occasion pour le PSG, en plus de clore le dossier Marquinhos, de se décharger de plusieurs joueurs peu performants, opération moyennement réussie l’été dernier. Si Mauro Icardi était, ces derniers jours, pressenti pour rejoindre la Juventus, le dossier semble s’être définitivement refermé ce mercredi. Néanmoins, le Paris Saint-Germain pourrait tout de même voire rapidement filer un autre de ses indésirables, le latéral Colin Dagba.

Barré par Achraf Hakimi cette saison, le Titi parisien est la priorité de l’ASSE depuis plusieurs jours. Si Paris était un temps opposé à un départ en prêt, le club Rouge et Bleu se serait finalement ravisé en donnant son feu vert aux Stéphanois pour un départ cet hiver. Selon Le Parisien, les deux parties se rapprochent bien que le salaire du défenseur bloque toujours les dirigeants de Saint-Étienne.