ASSE Mercato : Un ancien du SRFC et de Montpellier HSC sondé

Publié par ALEXIS le 06 janvier 2022 à 01:45

Alors que les signatures de Bernardoni et Thioub ont été officialisée ce mercredi, l’ ASSE aurait également contacté Damien Le Tallec.

Le mercato hivernal de l' ASSE s'emballe

L’ ASSE attend des renforts cet hiver pour tenter de se maintenir en Ligue 1 où elle est la lanterne rouge à la mi-saison. La direction des Verts a commencé à mettre des joueurs à disposition de Pascal Dupraz en vue de la deuxième moitié décisive de la saison. Le polyvalent attaquant, Bakary Sako, a signé un contrat de six mois à l’AS Saint-Étienne, jusqu’en juin 2022. Il a même joué son premier match, dimanche dernier en Coupe de France contre Jura Sud (4-1) et a été buteur (sur penalty). La signature de Paul Bernardoni (gardien de but) aussi a été officialisée, ce mercredi. Celle de son coéquipier d'Angers SCO, Sada Thioub (ailier droit) a suv plus tard dans la journée. Contrairement à Bakary Sako arrivé libre de tout engagement, Bernardoni et Thioub sont prêtés par Angers à l’ ASSE jusqu’à la fin de la saison.

Selon les informations du quotidien Le Progrès, Jean-Philippe Matata également est en approche chez les Verts. « Mateta à l’ASSE, c’est presque fait », s’est exclamé le quotidien région, en précisant : « l’arrivée de l’attaquant serait en passe de se conclure après un accord tripartite entre le FC Mayence, club auquel il appartient, Crystal Palace, où il a été prêté cet été, et l’AS Saint-Étienne, qui a réussi à faire prendre en charge son important salaire ». La piste Colin Dagba (PSG) est aussi chaude selon L'Équipe.

Sondé, Damien Le Tallec a recalé l'AS Saint-Étienne

Parallèlement à ces dossiers brûlants sur le point d’être conclus, les recruteurs stéphanois auraient approché Damien Le Tallec (31 ans) pour savoir ses prétentions. D’après les informations Fabrice Hawkins (journaliste à France Bleu), confirmées par le journaliste grec Giannis Chorianopoulos (de Sportime), le milieu défensif de l'AEK Athènes a été sondé, mais il a dit « non » a l’intérêt de l’ ASSE. Pour rappel, Damien Le Tallec a démarré sa carrière professionnelle au Stade Rennais (2008-2009) avant son exil en Allemagne précisément au Borussia Dortmund. Il est revenu en France en 2011-2012, sous le maillot du FC Nantes, mais en Ligue 2.

Après des aventures en Ukraine (Hoverla Oujhorod), en Russie (FK Mordovia Saransk) et en Serbie (Étoile Rouge de Belgrade), l’ancien joueur du SRFC est revenu dans l’Hexagone, au Montpellier HSC (2018-2021) avant sa signature en Grèce l’été dernier. Il est donc sous contrat avec l'AEK jusqu’en juin 2023 et sa valeur marchande est estimée à 1,8 M€.