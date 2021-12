ASSE Mercato : Gros coup dur pour Pascal Dupraz à Saint-Étienne ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 décembre 2021 à 15:35

Nommé pour le maintien en Ligue 1, Pascal Dupraz est déjà dans le dur à l’ ASSE. Le mercato hivernal pourrait encore compliquer sa tâche.

Un départ douloureux se dessine à Saint-Étienne

Arrivé le 14 décembre dernier en remplacement de Claude Puel, Pascal Dupraz a besoin de toutes les forces vives pour réussir sa mission de maintien à l’AS Saint-Étienne. Lanterne rouge au terme de la première partie de saison, l’équipe de Saint-Étienne attend la reprise pour se lancer dans une bataille herculéenne avec l’espoir de recevoir du renfort durant le mercato hivernal qui s’ouvre dans quelques jours.

Mais contre toute attente, l’entraîneur des Verts pourrait faire face à un départ important à l’AS Saint-Étienne. Annoncé comme l’un des grands espoirs de l’ASSE, Lucas Gourna-Douath pourrait en effet poursuivre sa carrière sous d’autres cieux à compter de janvier. Formé à Sainté et même s’il ne réalise pas le meilleur début de saison de sa carrière, le milieu de terrain de 18 ans dispose d’un gros potentiel et beaucoup de clubs étrangers s’intéresseraient déjà à lui.

ASSE Mercato : Une pépite de Dupraz très courtisée !

Pascal Dupraz va-t-il devoir se passer des services de Lucas Gourna-Douath pour la deuxième partie de saison ? En effet, d’après les dernières informations divulguées par nos confrères de ButFootballClub, des écuries de Premier League et de Bundesliga seraient à l’affût pour l’international français des moins de 19 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2025 et évalué à 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le protégé de Dupraz ferait ainsi rêver l’Atalanta Bergame, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et Chelsea.

D’ailleurs, RMC précise que l’Atalanta était prêt à formuler une offre de 10 millions d’euros pour Lucas Gourna-Douath l’été dernier et que le club italien pourrait bien revenir en charge dans ce dossier en janvier. Le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen ont pris des renseignements, tout comme les Blues de Chelsea. Reste maintenant à savoir si les dirigeants de l’ASSE vont pouvoir retenir leur pépite jusqu’à l’été prochain ou le céder dès cet hiver.

Affaire à suivre donc…